Le plan du Nouveau-Brunswick pour la crise du logement, un « argument erroné »?

Le manque de logement et la difficulté de se loger à un coût décent sont des enjeux particulièrement importants au Nouveau-Brunswick. À la veille du dépôt, mardi prochain à Fredericton, du budget 2022-2023, des observateurs et des experts redoutent que le gouvernement provincial préconise des mesures qui ratent la cible.

Le gouvernement progressiste-conservateur de Blaine Higgsavait promis, lors de la campagne électorale de 2020, d’abolir ce que les propriétaires d’immeubles appellent double imposition ou double taxe , qui existe aussi dans plusieurs autres provinces.

Ceux-ci paient l’impôt foncier provincial et municipal, au même titre que les autres citoyens, par exemple, paient des impôts au provincial et au fédéral. Depuis plus d’une décennie, l’Association des propriétaires d’appartements du Nouveau-Brunswick demande aux gouvernements qui se sont succédé à Fredericton d’abolir cet impôt provincial.

Le gouvernement Higgs allègue que l’allégement du fardeau fiscal des propriétaires va stimuler la construction de nouveaux immeubles locatifs, augmentant le nombre de logements disponibles et résorbant la crise actuelle.

Une « solution » qui aurait l'effet inverse

Ces derniers jours, la Coalition pour les droits des locataires du Nouveau-Brunswick a conclu que, loin de régler cet enjeu, la solution préconisée par le gouvernement Higgs ne ferait qu’aggraver les problèmes qui accablent les locataires.

Selon Matthew Hayes, porte-parole de la coalition, la fin de cette imposition va surtout stimuler l’achat d’immeubles, car les acheteurs vont y voir une occasion de faire plus de profits. Mais cela ne se traduira pas par une baisse du prix des loyers.

Bien que le but de couper les impôts serait , selon le gouvernement de contrôler l'inflation des loyers, nous estimons que ça pourrait faire exactement l'inverse , dit M. Hayes.

Pour l’économiste Richard Saillant, expert en politiques publiques, la crise du logement au Nouveau-Brunswick n’est pas une question fiscale , mais une simple question d’offre et de demande. Ce serait donc à son avis un argument erroné du gouvernement.

Il est d’accord avec la coalition sur le fait que l’élimination de la double imposition ne soulagera pas le fardeau des locataires du Nouveau-Brunswick.

L’élimination de la double imposition ne mènera pas à une baisse du prix des loyers, ça, c'est une conclusion claire et nette , dit M. Saillant. Ça va augmenter la spéculation sur les logements parce que ça va rendre plus rentable l'achat [de propriétés].

En rendant plus attrayante la possibilité de percevoir des revenus accrus de location, la province va attirer plus d'investisseurs spéculatifs sur le marché immobilier , disait de son côté Matthew Hayes, de la coalition de locataires.

La possibilité de faire plus de profits sera une occasion dont les propriétaires ne se priveront pas, concluent séparément MM. Hayes et Saillant. On verra donc des loyers plus dispendieux qu’abordables, exacerbant ce qui est déjà un problème majeur au Nouveau-Brunswick , selon l’économiste.

Taux d’inoccupation des loyers trop bas

Il y a un fort besoin et une forte demande pour des appartements dans la province, et l’offre n’est pas suffisante.

Richard Saillant souligne que la double imposition dont se plaignent les propriétaires existe depuis 30 ans et que le taux d’inoccupation des logements de la province s’est longtemps maintenu à 6 % ou 7 % pendant cette période, sans occasionner de pénurie. Il serait par conséquent faux de prétendre que ce sont les taxes qui ont engendré la présente crise.

Par ailleurs, M. Saillant dit que Fredericton s'imagine qu’une abolition de la double imposition va augmenter l'offre de logements, mais oublie que la province est aussi aux prises avec une pénurie de main-d’oeuvre, notamment dans l’industrie de la construction.

« Si on trouve les travailleurs de la construction, ce qui n’est pas peu dire, il y a fort à parier qu’on va se retrouver avec des logements qui ont des loyers très élevés. » — Une citation de Richard Saillant, économiste

Même en faisant confiance aux forces du marché , ajoute-t-il, fondamentalement est-ce qu'on a les gens pour bâtir davantage d'unités de logement?

Soupçonnant que la réponse possible du gouvernement est plus idéologique que pratique, l’économiste Saillant souligne qu’il n’y a pas de réponse du marché à la crise du logement en région rurale.

Si on regarde une région comme à Moncton, le nombre d'unités de logements locatifs a augmenté à l'intérieur de 3 ans, de près de 2000, de 12 000 à 14 000. Alors que dans le nord du Nouveau-Brunswick — Campbellton, Miramichi, Edmundston, Bathurst — il n’y a aucune augmentation du nombre d'unités de logement , souligne l’économiste, qualifiant la chose de marché à deux vitesses .

C'est une occasion de perdue [...] si c’est ce qu’on fait mardi , poursuit M. Saillant. Je pense qu'on aurait simplement dû l'éliminer [la double imposition] pour les logements abordables. Et ça, ça aurait favorisé la construction de logements abordables, au détriment des logements qui ne le sont pas.

Le budget sera déposé mardi à l’Assemblée législative par le ministre des Finances, Ernie Steeves.

