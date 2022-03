Briser les barrières pour la communauté LGBTQ+, un style à la fois

Aider les personnes de la communauté LGBTQ+ à trouver un style vestimentaire qui leur ressemble et leur donne confiance, c’est la mission que se sont donnée deux stylistes de Winnipeg en fondant l’organisme sans but lucratif Transforming Style.

On fait aussi de l’information en format collation.

Quand il était à l’école secondaire, Samuel Braemer utilisait la mode pour cacher sa sexualité. Il ne voulait pas que son style soit trop expressif et évitait les couleurs et les motifs trop voyants.

Plus tard, quand il est sorti du placard et qu’il a entamé une démarche pour s'accepter et se comprendre, il a commencé à s'exprimer à travers la mode.

Aujourd’hui, avec son mari Keith Tennant, ce Winnipégois de 33 ans aide les membres de la communauté LGBTQ+ à trouver leur style personnel.

L’organisme qu’il a cofondé s’adresse à toutes les personnes de la communauté LGBTQ+ qui rencontrent des barrières socio-économiques.

Nous voulons que les gens puissent être vrais, qu’ils puissent se sentir à l'aise et confiants , explique Samuel Braemer, qui a travaillé comme styliste à Toronto et dans différentes villes du pays.

« Nous aimons dire que nous brisons les barrières, bâtissons la confiance et créons un réseau de soutien, un style à la fois. » — Une citation de Samuel Braemer, cofondateur de Transforming Style

Quand un client demande une consultation privée, l’équipe cherchera d’abord à en apprendre davantage sur cette personne, pour comprendre qui elle est et quels vêtements pourront refléter sa personnalité. Une fois ces consultations virtuelles faites, la prochaine étape aura lieu en personne, pour essayer des vêtements.

La dizaine de personnes qui agissent à titre de consultants pour Transforming Style montent une collection de vêtements, de chaussures, d’accessoires, de bijoux et de sacs à main pour chacun des clients.

Ils choisissent ces articles à même les dons qui proviennent du public.

En s'intéressant à l’extérieur d’une personne, l'organisme ne néglige pas le travail de guérison intérieur et fournit aussi une aide gratuite en santé mentale dans le cadre d’une approche holistique de sa clientèle.

Il y a de très bons organismes qui offrent des services de santé mentale, constate Samuel Braemer, mais les temps d’attente vont souvent de six mois à un an, surtout depuis la COVID-19. Dans mon esprit, cette attente n’a pas de sens quand les gens ont besoin d’une aide immédiate.

Il note que les trois quarts des gens qui font appel aux services de Transforming Style pour des sessions de stylisme veulent ensuite une aide en matière de bien-être.

Depuis sa mise sur pied il y a six mois, Transforming Style a habillé et a fourni des services de santé mentale à près de 40 personnes, dit-il.

Lancé à Winnipeg le 26 août 2021, Transforming Style étend rapidement ses ailes. Il a ouvert une succursale à Calgary le 5 mars et aura pignon sur rue à Saskatoon et à Toronto au cours de l’été.

Le 11 mars, Samuel Braemer et Keith Tennant ont tenu un événement éphémère au centre communautaire OUTSaskatoon, fréquenté par la communauté LGBTQ+, où ils ont rencontré des clients vivant en Saskatchewan.

La demande pour nos services en Saskatchewan est vraiment élevée. On a déjà rencontré une dizaine de clients et on reçoit des dizaines de demandes par semaine , dit Samuel Braemer.

Il explique qu’il aimerait être en mesure de servir un plus grand nombre de personnes dans la province, en particulier dans les communautés rurales où les services relatifs aux questions de genres sont plus difficiles d’accès.

Au Manitoba, Transforming Style a déjà commencé à mettre en place des partenariats avec des écoles en milieu rural.

Avec des informations de Daniella Ponticelli