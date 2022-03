Une course de traîneaux à chiens en cours en Gaspésie

Les caprices de Dame Nature ont découragé plusieurs mushers d’y prendre part à la dernière minute. N’empêche, la toute première édition de La Chic-Chocs, une course internationale de traîneaux à chiens, se tient bel et bien depuis samedi en Gaspésie.

Alors que douze inscriptions avaient au départ été officialisées, ce sont finalement sept mushers accompagnés de douze chiens qui ont pris la ligne de départ samedi matin. Les meneurs de chiens de traîneau sont venus des quatre coins du Québec et du Nouveau-Brunswick.

De nombreux citoyens s’étaient d’ailleurs déplacés à la Station touristique Pin Rouge de New Richmond, samedi matin, pour assister au début de la course.

La foule assiste au départ de la course. Photo : Gracieuseté de Pauline Suffice

Des courses de traîneaux à chiens, ce n’est pas quelque chose que l’on voit tous les jours. Je pense que c’est pour ça que les gens s’y intéressent beaucoup. On est vraiment, vraiment contents d’avoir la communauté derrière nous , se réjouit Katherine Langlais, vice-présidente de l’organisation de La Chic-Chocs.

La réaction de la population et l’accueil réservé au nouvel événement encouragent d’ailleurs le comité. Ça nous donne vraiment une sensation d’accomplissement , ajoute-t-elle.

« Je pense que l’intérêt est là, définitivement! » — Une citation de Katherine Langlais, vice-présidente de l’organisation de La Chic-Chocs

Quatre compétiteurs ont opté pour le parcours de 180 milles, qui les fera passer par le parc de la Gaspésie et Murdochville. Trois participants ont quant à eux choisi un trajet plus court, évalué à environ 40 milles.

L'un des mushers prenant part à la course de 180 milles, Rémy Leduc. Photo : Gracieuseté de Pauline Suffice

Katherine Langlais explique que le comité organisateur travaillait à préparer l’événement, qui exige une importante logistique, depuis mai. Une quarantaine de bénévoles ainsi que quatre vétérinaires permettent la tenue de la compétition.

Attendus à Douglastown

Les premiers mushers sont attendus tard dimanche soir, possiblement dans la nuit de dimanche à lundi, à la ligne d’arrivée. Celle-ci est aménagée dans le secteur Douglastown, à Gaspé.

Tout dépend des chiens. Si les chiens ont besoin de plus de repos, c’est certain que les mushers vont leur donner plus de repos. On ne sait pas trop à quoi s’attendre , précise la vice-présidente du comité organisateur.

Le comité organisateur de La Chic-Chocs. On aperçoit, de gauche à droite : Alexandre Leduc, Pauline Suffice, Katherine Langlais et Philippe Dugas. Photo : Gracieuseté du comité organisateur de La Chic-Chocs

Cette dernière précise que les compétiteurs à quatre pattes sont bien traités et suivis de très près par des personnes qualifiées. Il y a des vétérinaires à chaque [point de contrôle] pour s’assurer que les chiens sont en forme, qu’ils sont bien hydratés et que tout va bien physiquement , ajoute-t-elle.

En fonction de la stratégie adoptée par le musher et des obstacles rencontrés durant le parcours, le nombre de chiens attelés peut d’ailleurs varier en cours de route.

Une deuxième édition à prévoir

La course internationale de traîneaux à chiens n’est pas encore terminée que déjà, les organisateurs disent vouloir retenter l'expérience en 2023. De plus longues distances ainsi qu’un nombre plus important de compétiteurs sont souhaités.

« Ça va vraiment prendre de l’ampleur. » — Une citation de Katherine Langlais, vice-présidente de l’organisation de La Chic-Chocs

Précisant que la température chaude et la neige prévues ont contribué à ce que moins de mushers se déplacent cette fois-ci, Mme Langlais est optimiste quant au futur de la compétition.

Le musher Philippe Dugas, de Maria Photo : Gracieuseté de Pauline Suffice

Je suis sûre qu’il y aura plusieurs mushers [l’année prochaine], parce qu’ils ont tous aimé le parcours. C’est la première [course] et non la dernière. Ça, j’en suis convaincue!

La Chic-Chocs est la seule course de traîneaux à chiens organisée en Gaspésie.