Un marathon de plus de 30 heures de compétition de jeux vidéo à Sept-Îles

De samedi matin à dimanche après-midi, plus de 130 participants se sont relayés sans interruption sur des consoles de jeux et des ordinateurs au Cégep de Sept-Îles, dans le cadre de la 17e compétition de jeux vidéo SLAN Révolution.

Les participants se sont affrontés sur des jeux d’action comme Super Smash Bros, Melee et League of Legends. Le jeu de tir à la première personne Counter Strike était aussi au programme.

Le tournoi a été organisé par des étudiants du programme de technique de l’informatique du Cégep de Sept-Îles. Ils se disent très fiers de l’engouement suscité par leur compétition.

Ça fait partie de la culture de venir jouer ensemble à un même endroit. C’est un peu comme aller prendre une bière avec un de ses amis , raconte un des organisateurs de l’événement, Yannick Thibault.

Organiser le tournoi est une façon pour les étudiants de promouvoir le talent des joueurs.

C’est un événement qui permet aux adeptes de jeux vidéo de venir se rassembler entre eux et de jouer à leur jeu préféré. C’est aussi un événement qui leur permet de récompenser leur talent dans les jeux les plus populaires , raconte Simon-Olivier Vaillancourt, membre du comité organisateur.

Un des étudiants du comité organisateur, Simon-Olivier Vaillancourt. Photo : Radio-Canada

Les organisateurs ont pu aussi compter sur la présence de participants en provenance de l’extérieur de la région.

Souvent, ce sont les mêmes têtes qui reviennent chaque année, mais bien sûr il y en a de nouvelles chaque année. Plusieurs personnes proviennent de régions éloignées comme Montréal, Saguenay ou Québec. Certains étaient partis à Québec à l’université, mais reviennent à Sept-Îles pour le SLAN , Simon-Olivier Vaillancourt.

« C’est un gros événement partout au Québec. » — Une citation de Yannick Thibault, étudiant en informatique et co-organisateur

Malgré l’aspect compétitif du tournoi, l’ambiance est demeurée conviviale tout au long de la fin de semaine.

On a joué les uns contre les autres. Certains se fâchaient ou pas, mais il n’y avait pas de [provocation verbale], c’était vraiment sympa. Tout le monde était bon joueur, c’était vraiment cool , raconte Alexis Garcia, un participant.

Organiser et apprendre

L’organisation du tournoi s’inscrit dans le cadre d’un des cours en informatique des étudiants, indique l’enseignant en informatique au Cégep de Sept-Îles, Yves Girard.

Le but, c’est vraiment de leur faire voir comment organiser un événement et aussi tous les problèmes techniques, la façon de travailler en groupe pour arriver à organiser un événement qui se tient , explique l'enseignant qui chapeautait l'activité.

« Vu que c’est un événement qui perdure depuis longtemps, les gamers de la région ont un certain standard, donc on essaie d’atteindre ces standards-là. » — Une citation de Yves Girard, enseignant en informatique au Cégep de Sept-Îles

L’enseignant en informatique au Cégep de Sept-Îles, Yves Girard, chapeaute l'organisation du tournoi. Photo : Radio-Canada

Le professeur se dit aussi heureux d’avoir pu accueillir un grand nombre de participants cette année. L’année dernière, on avait un événement qui était réservé aux étudiants du Cégep, donc c’était à plus petite échelle. Cette année, on s’attendait à avoir un événement de grande ampleur. Je pense qu’on a réussi.

M. Girard indique que le record de 181 participants, établi en 2019, n'a toutefois pas été battu. Il faut dire que les gens ont peut-être pris plus l’habitude de rester à la maison pendant la pandémie, donc on avait prévu un peu ça , indique l'enseignant.

C’est la 17e année que l’activité est organisée par les étudiants de la technique d’informatique.

D'après un reportage de Félix Lebel