Severance : dans l’œil de la directrice photo Jessica Lee Gagné

Québec, France, Inde, États-Unis : la jeune directrice de la photographie Jessica Lee Gagné a déjà apporté son esthétique à plusieurs projets cinéma et télé d'envergure. Récemment, elle a prêté son regard à Severance (Dissociation), une série dystopique réalisée par Ben Stiller et diffusée par Apple TV+.

La série met en vedette Adam Scott dans le rôle de Mark Scout, un employé de la mystérieuse et sectaire entreprise Lumon. Ce dernier a subi une procédure expérimentale visant à séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle.

Dans les bureaux propices à la claustrophobie de l’immense entreprise, impossible pour lui d’accéder aux souvenirs de sa vie de tous les jours, et vice-versa. Ce mécanisme controversé jette de l’ombre sur les intentions et les actions de la boîte.

Avant d’accepter de travailler sur cette mégaproduction américaine, Jessica Lee Gagné avoue qu'elle a hésité, craignant que les scènes, souvent baignées par la lumière des néons des bureaux de Lumon, se prêtent peu aux expérimentations et à la créativité.

Quelque chose qui m’amène beaucoup de joie, c’est de donner une texture, un contraste à l’image. Je sentais que j’allais être confinée, comme ces personnages-là, dans ce monde-là , explique-t-elle.

Mais finalement, c’est tout le contraire. On a trouvé plein d’opportunités pour créer, et ça nous a poussés à faire des choses qu’on n’aurait jamais faites dans un environnement normal , poursuit la directrice de la photographie.

« On s’est poussés plus loin pour être innovateur dans la façon de capter l’histoire. » — Une citation de Jessica Lee Gagné, directrice de la photographie de Severance

Jessica Lee Gagné a également assuré la direction photo de vidéoclips d'artistes du Québec, comme Lary Kidd, Kaytranada et Cœur de pirate. Photo : Radio-Canada / Olivier Lalande

Mission accomplie, selon les premières critiques de la série. Les téléspectatrices et téléspectateurs se sentent bel et bien coincés dans le labyrinthe administratif épuré de Lumon aux côtés des protagonistes.

Jessica Lee Gagné avoue qu'elle a eu le sentiment de s’y perdre elle aussi. Les décors, ambitieux, comblaient tout l’espace des différents studios, ou presque.

Nous, tous les jours, on rentrait là-dedans, et on se perdait. [...] C’était vraiment mêlant , dit-elle en riant.

Dans «Severance», les personnages s'égarent parfois dans les longs couloirs de Lumon. Photo : Apple TV

S’adapter aux grandes productions

Bien qu'elle ait travaillé sur les plateaux des miniséries américaines Escape at Dannemora et Mrs. America ainsi que sur l’immense production indienne Daddy, Jessica Lee Gagné ne s’est toujours pas défaite du syndrome de l’impostrice.

Je me sens tellement chanceuse de faire ce que je fais, de travailler avec les gens avec qui je travaille, d’avoir fait les projets que j'ai faits… mais je ne comprends toujours pas ce que j'ai fait, on dirait , explique-t-elle.

« Quand je suis sur le plateau, je me sens un peu comme une petite personne, qui n’a pas sa place encore. » — Une citation de Jessica Lee Gagné, directrice de la photographie de Severance

Paul Dano dans la série Escape at Dannemora Photo : facebook.com/escapeatdannemora

Habituée des plateaux de cinéma – elle a notamment assuré la direction de la photographie pour le film Boris sans Béatrice, de Denis Côté –, la trentenaire avoue qu'elle est encore en train d’apprivoiser la culture des grands tournages américains.

Difficile de se faire entendre, dit-elle, contrairement aux tournages de cinéma québécois, où tout le monde a un peu une voix .

Là-bas [aux États-Unis], il y a une hiérarchie, un peu comme dans l’armée. Tu n'es pas vraiment censé dire certaines choses, et beaucoup de gens ne peuvent pas s’exprimer. La communication n’est pas pareille , soutient-elle.

Ça fait une déconnexion un peu particulière, qui, des fois, peut être un peu challenging [exigeante] , conclut Jessica Lee Gagné.

Ce texte a été écrit à partir d'une entrevue réalisée par René Homier-Roy, animateur de l'émission Culture club. Les propos ont pu être édités à des fins de clarté et de concision.