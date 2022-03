Une pétition contre un projet de stationnement à Chicoutimi

Dimanche après-midi, le document avait recueilli quelque 600 signatures. L'instigateur de cette pétition est Jérôme Desautels, un citoyen qui demeure dans le secteur.

Ce dernier souhaite que le CIUSSS donne plus d'informations concernant le projet.

On n’est pas contre le projet de stationnement à étages de l’hôpital, d’agrandissement du stationnement de l’hôpital de Chicoutimi. On n’est pas contre. On est pour la préservation des vues du paysage, de notre patrimoine paysager sur le fjord et les monts Valin. Il faut que ce soit bien clair , indique M. Desautels.

Le conseil d'arrondissement de Chicoutimi se prononcera sur le dossier mardi midi.

Le CIUSSS du Saguenay-Lac-St-Jean demande la permission de modifier le zonage pour permettre cette construction.

À lire aussi : Stationnement à étages à l’hôpital de Chicoutimi : des élus demandent des éclaircissements

Par courriel, la conseillère cadre aux communications et aux affaires publiques, Joëlle Savard, assure que le CIUSSS fera tous les efforts nécessaires pour que le projet soit intégré de façon harmonieuse à l'environnement. Elle précise que les plans et devis du projet devraient être fournis dans les prochaines semaines.

De plus, une rencontre citoyenne aura lieu pour entendre les préoccupations des résidents. Mme Savard précise qu'un comité de voisinage sera également créé, parce que le CIUSSS considère qu'il est essentiel d'échanger avec les citoyens et les groupes concernés.

La mairesse de Saguenay, Julie Dufour, et le président du conseil d'arrondissement de Chicoutimi, Jacques Cleary, ont refusé d’accorder des entrevues sur le sujet ce week-end.