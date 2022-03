Moins de rendez-vous pour se faire vacciner au Nouveau-Brunswick

Selon les données les plus récentes (15 mars) du gouvernement de la province, 87 % des Néo-Brunswickois âgés de 5 ans et plus ont reçu les deux doses recommandées du vaccin contre la COVID, et une personne sur deux a reçu une dose de rappel.

À partir du 1er avril, les centres de vaccination n’offriront plus le vaccin contre la COVID. Leur horaire est d'ailleurs déjà allégé.

Les pharmacies, qui ont administré environ la moitié des doses depuis le début de la campagne de vaccination, prendront la relève.

La santé publique conseille de prendre rendez-vous auprès des pharmacies directement.

Celles-ci pourraient cependant n’offrir qu’un rendez-vous par semaine pour se faire vacciner.

Une fois qu’une fiole est ouverte, il y a un certain de nombre de doses qui doivent être utilisées , explique Jake Reid, le directeur général de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick.

Pour éviter le gaspillage, il doit y avoir plusieurs personnes prêtes à recevoir immédiatement ces doses. C’est pourquoi les cliniques pourraient être organisées une fois ou deux par semaine seulement, mentionne-t-il.

Si certains ne peuvent obtenir de rendez-vous auprès d'une pharmacie, ils pourront appeler leur bureau régional de santé publique, dit le gouvernement.

Pour les 5 ans et plus d'âge scolaire, le vaccin pourrait en plus être offert à l'école. Selon le ministère de l'Éducation, le vaccin contre la COVID-19 pourrait être ajouté au calendrier d’immunisation, selon la demande.

D’après le reportage de Frédéric Cammarano