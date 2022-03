Accoucher en temps de guerre

Des milliers d’Ukrainiennes sont forcées d’accoucher dans l’insécurité et même sous les bombes. Les hôpitaux et les cliniques du pays tentent de protéger les femmes enceintes et les nouveau-nés.

Par un après-midi radieux à Lviv, les rues sont bondées de familles qui savourent les doux rayons du soleil printanier. Les mamans qui se baladent avec des poupons en poussette sont partout. C’est une journée presque normale dans cette ville-refuge, une journée parfaite pour célébrer le plus beau cadeau de la vie : une naissance.

Originaire de Rivière-du-Loup et établie en Ukraine depuis quelques années, Laurence Couture Gagnon profite de ces moments trop rares en Ukraine. Elle se promène avec son petit Léo, né il y a deux semaines. Il ne pesait que quatre livres.

« On l'a nommé Léo parce qu’ici, le nom de la ville, c’était Léopolis avant. On pense qu’il voulait vraiment naître ici. Mon grand-père aussi s’appelle Léo. » — Une citation de Laurence Couture Gagnon

Enceinte, Laurence et son conjoint ont fui Kiev le 5 mars avec l’intention de se rendre en Pologne, mais Léo en a décidé autrement. L’accouchement en temps de guerre a eu lieu dans l’hôpital prénatal presque entièrement déserté de Lviv. Des sacs de sable destinés à protéger les fenêtres en cas de bombardement ont été déposés devant celles du sous-sol et du rez-de-chaussée. Pour Laurence et Léo, tout s'est donc passé pour le mieux.

Ils nous ont même mis au premier étage. Il y avait un peu de protection. Ils ne voulaient pas qu’on soit au 4e ou au 3e étage s’il y avait des bombardements. Le personnel était calme. Le médecin aussi. Il y avait un abri en cas de problème.

Des femmes enceintes se hâtent vers le sous-sol de l'hôpital, qui fait office de refuge lors des alertes de bombardement. Photo : Radio-Canada

C’est une tout autre réalité à Mykolaïv, théâtre de combats et de bombardements violents dans le sud de l’Ukraine. Chaque naissance est un petit miracle.

Le sous-sol comme refuge

Le sous-sol de l’hôpital a été aménagé en refuge. Les accouchements continuent malgré les sirènes d’alerte. En pleine nuit, quelques heures après la naissance de son petit garçon, Alina se portait bien.

Je vais bien. Ça fait mal de marcher, mais à part ça, j'espère qu'il n'y aura pas de problèmes, pas de missiles, pas d'alertes de raid aérien. Si je dois aller au sous-sol avec mon bébé, j'ai peur qu'il tombe malade. Il fait froid en bas.

Une salle d'accouchement de fortune en temps de guerre en Ukraine. Photo : Radio-Canada

En raison des risques énormes à l’étage, certaines interventions doivent quand même être pratiquées dans une salle d’opération.

En cas d'urgence, nous devons emmener notre patiente au premier étage , explique Andriy Ribanov, le médecin en chef de l’hôpital prénatal numéro 3 de Mykolaïv.

« C'est un gros risque parce que le bloc opératoire est doté de lumières très puissantes. C'est pour cette raison que nous sommes une cible pour les bombardements et que notre personnel essaie toujours d'effectuer toutes les opérations aussi vite que possible et de mettre des rideaux lourds aux fenêtres pour atténuer la lumière. » — Une citation de Andriy Ribanov, médecin en chef de l’hôpital prénatal numéro 3 de Mykolaïv

Lenteurs canadiennes

Loin du danger, le passage de Laurence Couture Gagnon à Lviv se prolonge. Elle bute sur la lourdeur bureaucratique.

Il lui a été impossible d’obtenir rapidement un document de voyage canadien pour Léo afin d’aller se réfugier en Pologne. Avec les procédures expéditives annoncées par le fédéral la semaine dernière, on promet cependant de traiter son cas d’urgence dès maintenant.

Laurence Couture Gagnon vient toutefois d’obtenir un certificat de naissance ukrainien après deux semaines. Elle peut enfin partir lundi. Elle rêve toujours de retourner éventuellement chez elle, à Kiev.

On avait notre projet d’habiter en Ukraine, où on avait un emploi, donc on espère revenir. On a notre appartement, la chambre de bébé de Léo, nos amis, notre réseau social, notre clinique. Kiev, c’est une ville qui est super agréable.

L’incertitude et la résilience se vivent au quotidien en Ukraine.