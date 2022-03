Plusieurs pannes de courant dimanche dans l’Est-du-Québec

À Matane, plus de 5600 clients d'Hydro-Québec sont privés d'électricité en raison de bris sur le réseau, et ce, depuis dimanche midi. L'analyse des travaux à effectuer est en cours.

La pluie verglaçante tombée dimanche matin et les forts vents causent aussi de nombreuses pannes aux Îles-de-la-Madeleine, où plus de 750 clients d'Hydro-Québec manquaient toujours de courant dimanche après-midi.

Selon le porte-parole de la société d'État, Stéphane Dumaresq, la combinaison de ces deux facteurs a causé des bris d'équipement, notamment de poteaux électriques.

Il prévient aussi que les conditions météorologiques pourraient ralentir les travaux pour rétablir les lignes électriques.

Le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, espère un retour à la normale d'ici la fin de la journée. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas d'imprévu majeur qui se pointe à l'horizon , indique-t-il.

Les secteurs de Grande-Entrée, Grosse-Île et Pointe-au-Loup sont les plus touchés. Des poteaux ont été brisés et entravent la circulation dans certains secteurs. La route 199 a d'ailleurs été fermée entre le kilomètre 51 et le chemin de l'École à Pointe-aux-Loups. La circulation est maintenant rétablie et se fait en alternance.

Sur la Côte-Nord, les résidents de Rivière-au-Tonnerre manquent aussi d'électricité depuis samedi matin. Selon Hydro-Québec, 218 foyers seraient dans le noir. Les travaux pour rétablir le courant sont en cours.