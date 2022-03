Le combat d’une Gatinoise d’adoption en Ukraine

De passage en Ukraine avant le début de la guerre, une Gatinoise d’adoption a décidé de rester en Ukraine, son pays d'origine, pour soutenir les siens contre les forces russes qui pilonnent des villes depuis plus de trois semaines. Pendant ce temps, son mari, Mykhaylo Petechuk, l’attend à la maison en espérant qu'elle puisse revenir.

Au premier coup d'œil, Virginia Dronova n’a pas l'étoffe d’une guerrière. Plutôt délicate, le ton calme et posé, la femme de 39 ans fait toutefois preuve d’un sang-froid et d’une détermination sans borne.

De son bunker, dont on doit taire l’endroit exact pour préserver sa sécurité, Virginia Dronova s’est confiée à Radio-Canada.

Je vais me battre aussi longtemps que ce sera nécessaire , lance-t-elle l’air sévère et fatigué.

Virginia Dronova, une Gatinoise d'adoption a décidé de rester en Ukraine, son pays d'origine, pour prêter main-forte à la résistance qui lutte contre les forces russes. Photo : Gracieuseté :Virginia Dronova

Virginia Dronova, installée au Canada depuis deux ans, s’est initialement rendue en Ukraine pour faire ses adieux à sa mère, qui a succombé à la COVID-19, raconte-t-elle. C’était cinq jours avant l'invasion russe.

Mais Mme Dronova confie qu’Il y avait aussi un autre motif derrière son voyage.

La tension autour de l’Ukraine montait et mon désir était de voir si je pouvais être utile et aider mon pays , partage la jeune femme, qui dit avoir travaillé activement en politique en Ukraine dans son passé.

Lorsque les attaques ont commencé à s’intensifier, le voyage de Virginia Dronova s’est transformé en aller simple.

J'étais au courant des risques et j’ai consciemment pris cette décision , dit-elle sereinement.

Un cauchemar éveillé

Virginia Dronova décrit les premiers jours de l’invasion comme un cauchemar.

Les premiers jours ont été un cauchemar parce qu'on pouvait voir tellement de gens mourir ou tellement de villes bombardées par des missiles. Nous avons pleuré toutes les larmes de notre corps durant cette période , lance-t-elle.

« Personne ne sait quel jour de la semaine on est, mais tout le monde sait depuis combien de jours la guerre dure. » — Une citation de Virginia Dronova, Gatinoise d'adoption, d’origine ukrainienne

La violence des attaques ne s’est pas atténuée, au contraire. Pourtant, les émotions suscitées par la guerre se sont transformées, dit-elle.

Maintenant, la majorité d'entre nous sommes concernés et impliqués par cette guerre. Nous voulons apporter activement notre aide. Nous nous sommes bâti une résilience , explique-t-elle.

Virginia Dronova est en Ukraine alors que son mari, Mykhaylo Petechuk, l'attend à Gatineau. Photo : Gracieuseté : Virginia-Dronova

« Maintenant, on voit un certain niveau de confiance à l’effet que nous allons remporter cette guerre, car elle si injuste, elle est si cruelle, elle est si barbare que c’est difficile d’imaginer que le monde puisse continuer d’aller de l’avant avec une Russie comme elle agit actuellement et avec Poutine au pouvoir. » — Une citation de Virginia Dronova, Gatinoise d'adoption, d’origine ukrainienne

La femme qui raconte avoir perdu des amis proches depuis le début de la guerre a profité de sa tribune pour lancer un appel à l’aide à la communauté internationale.

L’Ukraine a besoin de plus d’armes létales, plus de munitions, plus de systèmes de défense pour protéger, par nous-mêmes, notre espace aérien, puisque l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN ni aucun pays ne veut le faire .

La Gatinoise d'adoption, Virginia Dronova, est en Ukraine, son pays d'origine, pour aider les siens qui tentent de résister aux attaques des Russes. Photo : Gracieuseté : Virginia Dronova

Aussi longtemps que l’Ukraine va se battre et sera prête à se battre, dit-elle, le monde pourra se sentir plus en sécurité.

Si l'Ukraine échoue, le monde deviendra de moins en moins sûr .

Avec les informations d’Alexandra Angers et de Catherine Morasse