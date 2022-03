Au tour de Rimouski et de Baie-Comeau de se mobiliser en soutien au peuple ukrainien

Après New Richmond jeudi , voilà que deux nouvelles communautés de l'Est-du-Québec ont tenu à se rassembler en soutien au peuple ukrainien, qui vit la guerre au quotidien depuis bientôt un mois. Des événements ont eu lieu à Rimouski et à Baie-Comeau dimanche.

Invités par le Carrefour international bas-laurentien pour l'engagement social, qui répondait à l'appel du collectif Échec à la guerre, une centaine de Rimouskois se sont réunis au parc de la Gare dimanche après-midi.

Sarah Charland-Faucher est la coordonnatrice du Carrefour international bas-laurentien pour l'engagement social, qui a lancé l'invitation aux citoyens. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Pour l'organisation, il s'agissait d'un moyen de démontrer de la solidarité, mais également de mieux faire comprendre, par le moyen d'échanges, les enjeux internationaux reliés au respect des droits humains.

« C'est important des réunions comme ça pour se rappeler qu'au final, tout est plus nuancé qu'on le pense et qu'il y a toujours place à communiquer. Je pense que c'est le message qui est important aujourd'hui. » — Une citation de Xavier Gravel, un citoyen ayant pris part au rassemblement

Des Rimouskois réfugiés ou immigrés ont d'ailleurs pris la parole lors de l'événement pour parler des conflits en cours dans leur pays d'origine. Mais pourquoi ces civils-là meurent, pourquoi il y a un conflit en Ukraine? Je peux dire que ce sont des gens qui veulent prendre le monde comme leur patrimoine , a commenté Kamisse Damien, natif de la République centrafricaine.

Une centaine de personnes étaient réunies dimanche. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Poésie et chants étaient également à l'honneur dimanche, sous la supervision de l'écrivaine Stéphanie Pelletier. On se sent paralyser au départ et paralyser, c'est leur donner le pouvoir à eux. Donc, pour moi, reprendre la parole, empêcher ça de me fixer, c'est leur enlever le pouvoir et le reprendre. Le pouvoir de propager du beau et du bon , exprime l'autrice.

« On sent qu'il y a une volonté de pouvoir agir, on sent qu'il y a une grande forme d'impuissance également de la part des gens qui veulent se sentir utiles. » — Une citation de Guy Caron, maire de Rimouski

De nombreux citoyens de l'Est-du-Québec ont déjà levé la main dans le but d'accueillir des familles ukrainiennes chez eux.

Le silence pour créer un climat de paix

À Baie-Comeau, environ 80 personnes ont, selon les organisateurs, bravé les conditions hivernales pour prendre part à la Marche pour la paix. À l’initiative du conseiller municipal Sébastien Langlois, les participants ont déambulé en silence entre l’école secondaire Serge Bouchard et le centre commercial Laflèche.

Une partie des marcheurs qui ont pris part à l'événement dans les rues de Baie-Comeau. Photo : Courtoisie

L’organisateur explique que la marche a été organisée par respect et solidarité avec le peuple ukrainien .

« C’est la guerre de Poutine, ce n’est pas la guerre du peuple russe, donc on a aussi une pensée pour les gens en Russie qui sont plongés dans l’ignorance ou qui sont emprisonnés présentement. » — Une citation de Sébastien Langlois, instigateur de la Marche pour la paix

C’est horrible, ce que l’on voit. Ce qui est le plus dangereux pour nous, comme société occidentale, c’est que toute cette violence-là soit normalisée , ajoute celui qui représente le quartier Saint-Sacrement au conseil municipal.

Une fois la marche terminée, des allocutions ont été entendues. Photo : Courtoisie

L’événement était organisé en collaboration avec La Maison des femmes de Baie-Comeau et Homme aide Manicouagan. On va marcher aussi pour la paix entre les hommes et les femmes , a précisé M. Langlois avant l'événement.

La marche visait aussi à créer un climat de paix sociale, et ce, à l'heure où la population est divisée par de nombreux enjeux, notamment ceux relatifs à la crise sanitaire.

De nombreux événements sont organisés aux quatre coins du Québec depuis l'invasion de la Russie, le 24 février dernier.

Selon le reportage d'Isabelle Damphousse