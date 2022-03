Chant’Ouest 2022 : Véronique Trudel représente la Colombie-Britannique

« En ce moment, ce qui me nourrit moi, c’est la danse. Ce qui nourrit mon art, je pense que c’est ce qui m’habite et ce que j'observe, tous les jours », raconte l'artiste Véronique Trudel.

Après la musique, la danse est un art que l’artiste native de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec expérimente au quotidien.

« Ce que j’essaie de cultiver, c’est la gratitude des petits moments. » — Une citation de Véronique Trudel

Véronique Trudel confie avoir intégré cinq minutes de danse improvisée à sa routine matinale, tous les jours. Elle explique notamment que cette forme d’art est, pour elle, une bonne façon de garder la tête.

Il y a tellement de raisons de sombrer, en ce moment. Il y a tellement de raisons de se demander où le monde s’en va. Dans quel monde vit-on? Quel genre de monde mes enfants vont-ils recevoir dans leur monde d’adulte , se demande l’artiste établie à Nelson en Colombie-Britannique.

De Pacifique en chanson jusqu’à Chant’Ouest

Véronique Trudel a été choisie pour participer au Chant'Ouest, prévu cette année à Edmonton le 24 mars, grâce à sa performance lors du 26e Pacifique en chanson, un événement musical organisé en Colombie-Britannique.

Se développer en tant qu’artiste

Après avoir lancé, en 2020, son premier microalbum (EP) intitulé Après l'hiver, Véronique Trudel a dévoilé, dans les dernières semaines, son plus récent projet, soit la sortie du vidéoclip de la chanson Appelle-moi.

Sa préparation au Chant'Ouest lui a également donné la possibilité d'être accompagné d'un mentor, en l'occurrence l'artiste Annick Brémault.

« C’était un camp virtuel sur le fait de se poser des questions. » — Une citation de Véronique Trudel

C’est notamment lors de sa préparation pour le spectacle à Edmonton que Véronique Trudel a pu faire une introspection particulière sur sa carrière artistique. Nous avons rencontré beaucoup de gens de l’industrie et des agents d’artistes. Ça a vraiment été une immersion dans le monde de l’industrie musicale , confie-t-elle.

En compagnie d'Annick Brémault, elle a aussi eu la chance de travailler sur ses trois compositions pour Chant’Ouest. On se ressemble beaucoup et on a cliqué très vite. C’est une amie et j’ai l’impression qu’elle est sensible. Elle a pris le temps d’apprendre à me connaître , précise-t-elle.

La francophonie est si grande, si belle, si vivante et si plurielle. Pour moi, de participer à un spectacle en français, que ce soit Pacifique en chanson ou à Edmonton, c’est juste comme du bonbon parce que je peux continuer de créer dans ma langue et de parler à un public dans ma langue. Je trouve ça vraiment touchant , ajoute Véronique Trudel.

Après son passage à Edmonton, elle assurera la première partie du concert de Mara Tremblay le 26 mars en Colombie-Britannique.

Avec les informations de Geneviève Potvin