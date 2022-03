Pierre Poilièvre en opération charme à Trois-Rivières

Il s’agit d’un des premiers arrêts de sa tournée québécoise. Pierre Poilièvre s‘est adressé à une salle comble samedi matin, grâce à son co-président de campagne, Yves Lévesque.

« Je sais que les gens sont venus pour moi, mais je n’ai jamais vu autant de personnes me dire ‘’Yves, tu as choisi la bonne personne’’. Quand on écoute Pierre Poilièvre, on adhère à sa vision, à sa volonté de faire la différence. Il tient un discours cohérent, terre à terre. Il dit les vraies affaires, qu'on aime ou qu'on n’aime pas. »