Quatre individus arrêtés et des armes saisies à Chicoutimi

On fait aussi de l’information en format collation.

La police avait reçu un appel au cours de la nuit parce qu’un homme avait été aperçu avec une arme et des stupéfiants. Rapidement, une structure d’enquête des crimes majeurs a été mise en place, selon le porte-parole du Service de police de Saguenay.

Luc Tardif indique que des agents ont été rappelés au travail en raison de la gravité de la situation. Tôt samedi matin, des coups de feu auraient été entendus.

Les policiers, qui étaient déjà sur place, ont alors procédé à l’arrestation de quatre personnes, dont une qui est bien connue des autorités. Ils ont aussi saisi des armes.

Les premières informations que j’ai me disent que ce serait possiblement une arme à plomb. Il y a cependant une deuxième arme à feu qui a été saisie, qui elle serait une arme réelle et non une arme à plomb , mentionne Luc Tardif.

Les enquêteurs s’affairaient toujours sur la rue Arthur-Buies vers midi. Les individus arrêtés sont quant à eux interrogés afin de déterminer leur implication dans cette affaire.

Des accusations devraient être portées.

Secteur problématique

La rue Arthur-Buies avait été le théâtre d’une perquisition plus tôt cette semaine. Jeudi, un individu avait d’ailleurs été arrêté pour faire face à des accusations. Des stupéfiants et des armes avaient été saisis.

Le porte-parole du Service de police de Saguenay, Luc Tardif, mentionne que des interventions doivent être menées régulièrement dans le secteur depuis quelque temps.

Au cours des dernières semaines, des derniers mois, c’est un secteur qui est plus problématique , soutient-il.

Une femme avait notamment été retrouvée morte dans une résidence de cette rue en février dernier.