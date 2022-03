Les archives des oblats à Rome ouvertes pour la première fois à un chercheur canadien

Le responsable des archives au Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR), Raymond Frogner, est en pleins préparatifs ces jours-ci, en vue du voyage qu'il entame le mois prochain. Pour la première fois, un chercheur canadien aura accès aux archives générales des Oblats de Marie-Immaculée (OMI) à Rome.

On fait aussi de l’information en format collation.

Cet ordre religieux a dirigé 48 pensionnats pour Autochtones au pays, y compris les trois anciens pensionnats où des tombes anonymes ont d'abord été découvertes le printemps dernier, à Kamloops, en Colombie-Britannique, à Marieval, en Saskatchewan et près de Brandon, au Manitoba.

À Rome, Raymond Frogner pourra examiner et numériser les dossiers des Oblats relatifs aux pensionnats pour Autochtones.

Ce pourrait être assez déterminant, affirme-t-il. On nous a dit qu’il y avait de la correspondance et d’autres documents là-bas, mais nous ignorons ce que nous allons y trouver.

Raymond Frogner explique que le Centre national pour la vérité et la réconciliation CNVR est toujours en pourparlers avec les oblats pour qu’on lui permette de consulter les dossiers personnels des prêtres et du personnel des pensionnats. Les oblats, dit-il, veulent restreindre l’accès aux dossiers de leurs membres qui sont encore en vie.

L’objectif à long terme, dit-il, est que toutes les archives soient disponibles pour la recherche, et accessibles.

Jusqu’ici, les oblats ont fourni plus de 40 000 dossiers au Centre national pour la vérité et la réconciliation, par le biais de la Commission de vérité et réconciliation.

Mais après la découverte de 200 tombes non marquées à Kamloops en mai 2021, l’ordre religieux a voulu conclure cet accord avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation CNVR , explique le père Ken Thorson, qui est à la tête des Oblats de Marie-Immaculée Lacombe, dont le siège est à Ottawa.

Ces chaussures d'enfants ont été déposées devant l'ancien pensionnat pour Autochtones de Kamloops, en mai dernier. (archives) Photo : Radio-Canada / Alex Lamic

Les oblats ont été touchés par ce qui s’est passé l’an dernier, dit-il. Nous devons nous assurer que tous les documents reliés à l’histoire des pensionnats soient rendus disponibles.

Le père Thorson reconnaît que la congrégation peut faire une contribution essentielle au processus de guérison, en faisant éclater la vérité sur les pensionnats et en participant à une compréhension plus approfondie de l’histoire.

C’est le travail le plus important qu’il m’a été donné de faire en tant que supérieur des oblats , dit-il.

Le père Ken Thorson est à la tête des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée (OMI) Lacombe, dont le siège est à Ottawa. Photo : Gracieuseté : Oblats de Marie Immaculée (OMI)

Il indique que les archives des oblats à Rome, qui sont séparées des archives du Vatican, pourraient contenir des lettres dans lesquelles des missionnaires parlent de leur travail à leurs supérieurs religieux.

La survivante des pensionnats Evelyn Korkmaz espère que l’accord entre les oblats et le Centre national pour la vérité et la réconciliation CNVR pourra permettre d’obtenir plus d’information sur le pensionnat de Sainte-Anne à Fort Albany en Ontario, qu’elle a fréquenté de 1969 à 1972.

Evelyn Korkmaz a dû fréquenter le pensionnat Sainte-Anne de 1969 à 1972. Photo : Radio-Canada / Jean Delisle

Le moment est venu d’ouvrir cette porte et de voir les horreurs à l’intérieur, dit-elle.

« Ces documents ne sont pas à leur place à Rome. Ils sont à leur place au Canada. » — Une citation de Evelyn Korkmaz, survivante d’un pensionnat pour Autochtones

Elle veut s’assurer que toutes les entités de l’Église catholique, y compris le Vatican, rendent publics tous les dossiers en leur possession qui concernent les pensionnats. Il ne devrait pas y avoir de restriction sur l’accès à ces dossiers, ajoute-t-elle.

Nous devons connaître les informations sur les prêtres, les frères et les religieuses qui sont morts, mais aussi sur les prêtres, les religieuses, les cardinaux et autres qui sont toujours vivants, parce que ce sont eux qui continuent de faire des dommages.

Raymond Frogner affirme que les dossiers des oblats à Rome sont d’une importance vitale pour le Centre national pour la vérité et la réconciliation CNVR . Hébergé à l’Université du Manitoba à Winnipeg, le centre a été créé pour devenir le dépositaire principal de toute documentation portant sur l'histoire et le système des pensionnats pour Autochtones au pays.

Raymond Frogner indique que le Centre national pour la vérité et la réconciliation CNVR a déjà identifié les dossiers des oblats contenus dans leurs archives au Canada, dont plus de 1000 boîtes de documents gardées en Alberta. Le centre négocie une entente séparée afin d’obtenir l’accès à ces dossiers.

Jusqu'à 751 dépouilles anonymes se trouveraient sur le terrain de l'ancien pensionnat de Marieval, en Saskatchewan. (archives) Photo : Radio-Canada

Plus de 1000 autres dossiers sont situés au Centre du patrimoine de la Société historique de Saint-Boniface à Winnipeg, alors d'autres documents se trouvent au Royal B.C. Museum à Victoria et à l’archidiocèse de Vancouver, indique le chercheur.

Avant que Raymond Frogner ne s’y rende, une délégation d’Autochtones du pays ira au Vatican durant la semaine du 28 mars pour rencontrer le pape François.

La délégation devrait faire un plaidoyer en faveur d’excuses officielles du pape pour le rôle de l’Église catholique dans l’administration des pensionnats. Les Autochtones devraient aussi presser Rome de divulguer davantage de dossiers, comme discuté avec le Centre national pour la vérité et la réconciliation CNVR .

Je suis plus préoccupée par la divulgation de la documentation que par des excuses qu’il serait forcé de faire, lance de son côté Evelyn Korkmaz. Ce serait plus significatif à mes yeux de rapatrier ces documents au Canada.

Avec les informations d’Olivia Stefanovich