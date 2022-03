Émilise Lessard-Therrien réclame un fonds d’urgence pour le transport en commun régional

On fait aussi de l’information en format collation.

L’argent du fonds d’urgence permettrait la création de régies intermunicipales pour le transport collectif. Trop peu d’alternatives à l’utilisation de la voiture solo existent en Abitibi-Témiscamingue, selon la députée solidaire.

Ce que le gouvernement enverrait comme signal, c’est de dire que ce pouvoir-là de développer et structurer le transport collectif revient aux régies intermunicipales. Elles peuvent le faire en fonction des besoins du milieu et l’argent pour déployer les mesures identifiées va être au rendez-vous , explique Mme Lessard-Therrien.

Un modèle de régie intermunicipale pour le transport collectif existe déjà en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et a fait ses preuves, croit la députée. Elle aimerait que le gouvernement provincial lance prochainement un projet-pilote en Abitibi-Témiscamingue.

Ce qui est génial avec une régie intermunicipale, c’est qu’elle prend un peu d’hauteur par rapport au territoire. [...] Ça ne serait donc pas à une petite municipalité de 300-400 habitants de déployer un service de transport. Elle comprendrait comment notre territoire est organisé , expose Mme Lessard-Therrien.

Support aux joueurs existants

Autobus Maheux, qui offre plusieurs trajets entre les principales villes de l’Abitibi-Témiscamingue, pourrait bénéficier de l’appui financier d’une régie intermunicipale de transport collectif, assure l’élue.

Une régie sous-contracterait à une entreprise privée les services de transport comme c’est le cas en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. Donc, elle pourrait utiliser les services d’Autobus Maheux qui sont déjà prêts à les offrir et à déployer une offre qui répond aux besoins du territoire, mais qui est constamment à la recherche de son financement , note Mme Lessard-Therrien.

Un autocar d'Autobus Maheux (archives). Photo : Radio-Canada / Tanya Neveu

Rappelons qu'Autobus Maheux réclame depuis plusieurs années un soutien financier accru de la part de Québec pour maintenir ses lignes de transport moins rentables.

Un manque de leadership

Malgré plusieurs interpellations au premier ministre québécois à propos du transport en commun dans les régions, Émilise Lessard-Therrien se dit insatisfaite des réponses qu’elle a obtenues jusqu’à présent.

Il y a un manque de leadership et de reconnaissance au sein du gouvernement du Québec. Chaque fois qu’on parle de transport collectif, la réponse de François Legault, c’est toujours : "Oui, mais vous savez dans les régions, le territoire il est grand, on ne peut pas commencer à implanter des métros et des tramways partout". [...] C’est un biais de penser que c’est cela que les régions ont envie d’avoir , se désole-t-elle.

Émilise Lessard-Therrien assure qu’elle surveillera avec attention les sommes accordées ou non par le gouvernement provincial pour le financement du transport collectif régional lors de la présentation du budget ce mardi.