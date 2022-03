Le Témiscamingue se mobilise pour accueillir des Ukrainiens

Le conseil municipal a décidé de cette semaine de répondre favorablement à la demande d'une citoyenne qui effectue des démarches pour recevoir deux Ukrainiens.

Le maire Nico Gervais affirme que d'autres réfugiés pourraient arriver dans le secteur nord du Témiscamingue grâce à la mobilisation d'un comité local.

Nous autres on a décidé de faire une résolution pour aider ceux qui veulent accueillir des Ukrainiens dans notre village. On a débloqué un fonds de 5 000 dollars pour aider soit par l'habillement et autre [choses dont ils auront] besoin quand ils vont arriver dans notre village. On va faire tout notre possible pour les aider à bien s'installer , dit-il.

De son côté, la MRC de Témiscamingue a adopté une résolution condamnant l’invasion de l’Ukraine et appelle la Russie à retirer ses forces du pays.

Elle souhaite aussi faire sa part pour aider des réfugiés à s'établir dans la région.