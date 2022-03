L’équipe de volleyball du Vert et Or championne provinciale

Grâce à une victoire de 3 manches à 1 face aux Carabins de l'Université de Montréal, l'équipe masculine de volleyball du Vert et Or de l'Université de Sherbrooke remporte un premier titre provincial depuis 25 ans.

Les hommes entraînés par Mohamed El Fethi Abed avaient pourtant mal commencé la rencontre, échappant la première manche aux mains des Carabins. Ils sont ensuite revenus de l'arrière au début de la deuxième manche et n'ont plus regardé derrière.

C'est amplement mérité. On voit le travail qui a été effectué pendant toute l'année. Les gars ont bien travaillé et récoltent ce qu'ils ont semé , indique l'entraîneur-chef.

Il s'agissait d'un premier titre universitaire provincial pour le Vert et Or depuis 25 ans. Le dernier triomphe de l'équipe remontait à la saison 1996-1997.

L'équipe a été construite pendant l'année COVID, on n'a pas joué. On a donc commencé à faire du recrutement ciblé pour des postes déterminés. On a recruté de très bons joueurs. Après, il restait le travail individuel et collectif à faire , raconte Mohamed El Fehti Abed.

« Les gars sont de très bons joueurs techniquement et de développent très vite tactiquement, mais pour moi c'est l'esprit, c'est la rage de vaincre et l'esprit collectif qui ont permis la solidité et la force de notre groupe. » — Une citation de Mohamed El Fehti Abed, entraîneur-chef du Vert et Or en volleyball masculin

Dès le début de la saison, la troupe s'était donné pour objectif d'atteindre le championnat canadien U Sports, qui se tient à Winnipeg de vendredi à dimanche. Maintenant que c'est mission accomplie, le pilote considère qu'il est permis de rêver.

Au début, je vais regarder contre qui on va jouer vendredi, puis je vais préparer un plan de match. Moi, je suis toujours confiant. Ils ont six joueurs et nous aussi. Après, moi j'ai confiance en mes joueurs et on va faire le maximum pour se rendre le plus loin possible.

Le Vert et Or a remporté la finale en quatre manches de 26-28, 25-18, 25-23 et 25-14. Photo : autre

Par ailleurs, le noyau de l'équipe est assez jeune cette saison. Sur un total de 15 joueurs, 13 en sont à leur première année sur le circuit universitaire. Mohamed El Fehti Abed a donc dû effectuer un travail de préparation colossal avant même le début de la saison.

J'ai programmé beaucoup de matchs hors-concours, parce qu'il faut que ces joueurs-là jouent. Il faut qu'ils fassent des erreurs, qu'ils perdent des matchs. Ça, c'est toujours au début de la saison qu'on permet de faire ça. [...] En hiver, quand la saison a repris, l'équipe était prête collectivement et moi aussi.

« Moi je suis quelqu'un qui aime gagner. Je fais tout pour gagner. Je crois que j'ai réussi à transmettre aux joueurs qu'il faut y croire. » — Une citation de Mohamed El Fehti Abed, entraîneur-chef du Vert et Or en volleyball masculin

C'est rempli de fierté envers lui-même et ses hommes que l'entraîneur-chef arrivera à Winnipeg vendredi. L'adversaire du Vert et Or en lever de rideau était toujours à déterminer, dimanche.