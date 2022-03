Du glyphosate est toujours vendu à Montréal malgré l’interdiction

Nous avons trouvé du glyphosate en vente dans sept magasins Rona de Montréal. Il y en avait aussi dans un magasin Canadian Tire, mais le commerce a retiré tous les contenants de ces produits quelques heures après que nous avons posé des questions à un représentant de la maison-mère.

Vendredi en fin de journée, une responsable de la quincaillerie de l'arrondissement de Saint-Léonard s'affairait à vider les tablettes d'une demi-douzaine de pesticides différents. Tout s'en va au Canadian Tire de Belœil , nous a-t-elle expliqué.

En effet, la vente de pesticides comme le glyphosate n'est pas interdite dans les autres villes à l'extérieur de Montréal.

Le 1er janvier, l'administration de la mairesse Valérie Plante a interdit la vente et l'usage de 36 pesticides, une première au Canada. Un total de 69 points de vente montréalais devaient donc les retirer de leurs tablettes.

Au magasin Rona d'Anjou, un responsable nous a affirmé avoir le droit de vendre un herbicide au glyphosate. Ceux qu'on n'avait pas le droit de vendre ont été retirés.

Invitée à donner des explications, la porte-parole de la maison mère Lowe's Canada, Mélanie Lussier, a répondu : Nous allons nous assurer de faire les suivis nécessaires, car nous avons effectivement donné l’instruction à nos magasins de les retirer.

Trois mois après l'entrée en vigueur de ce règlement, Montréal reconnaît n'avoir inspecté aucun commerce. La Ville est dans une démarche d’accompagnement et d’information auprès des grandes enseignes et des associations de commerçants , a répondu la porte-parole Mélanie Dallaire.

En cas de non-respect du règlement, une entreprise s'expose à une amende de 1250 $ à 2000 $ ainsi qu'à 4000 $ d'amende en cas de récidive.

Informée de nos démarches, l’association qui représente les quincailliers, l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction AQMT , prévoit écrire à ses membres lundi pour leur rappeler leurs responsabilités et leur demander de ne pas vendre de produits interdits.

Le Roundup, l'herbicide le plus vendu au monde

En 2019 au Québec, on a vendu 1 878 525 kilos de Roundup, soit deux fois plus qu'au début des années 2000 et quatre fois plus que dans les années 1990.