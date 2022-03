Le Club de ski de fond de Matane a le vent dans les voiles

On fait aussi de l’information en format collation.

Environ 300 membres viennent régulièrement skier sur le domaine d'une vingtaine de kilomètres. Une centaine de skieurs occasionnels font de même.

Ces données réjouissent le président du club, Paul Gauthier, qui constate que le site a été particulièrement achalandé au cours des deux derniers hivers.

« C’est sûr qu'avec la COVID-19, les gens voyageaient moins. On a vu une recrudescence [des abonnements] et de la participation. » — Une citation de Paul Gauthier, président du Club de ski de fond de Matane

M. Gauthier constate d’ailleurs que la dernière saison a été particulièrement bonne pour le club de ski de fond.

Une saison qui tire à sa fin?

Les adeptes de ski de fond le savent : toute bonne chose a une fin. Avec les températures clémentes enregistrées récemment, elle s’approche d’ailleurs à grands pas.

Les fondeurs étaient nombreux à l'entrée des sentiers du club, samedi. Tous étaient venus profiter de ce qui pourrait bien être leur dernière sortie de la saison.

Isabelle Chouinard et son conjoint Yves Lauer ont d’ailleurs eu droit à une superbe sortie , tout juste avant le cocktail météo prévu plus tard en soirée dans l’Est-du-Québec.

C’est une des belles journées, finalement. […] On pensait qu’il allait faire trop chaud et que ça allait fondre, mais les conditions sont belles et rapides , commente Mme Chouinard, heureuse.

Son compagnon fait par ailleurs remarquer que la saison qui touche à sa fin en a été une exceptionnelle . Un hiver comme celui qu’on a eu, avec autant de neige et [sans] redoux, c’est spécial , note l’amateur de plein air, fort satisfait.

Le fondeur Guy Brillant, qui a également sillonné les sentiers matanais samedi, espère pour sa part avoir l’occasion de faire encore quelques sorties avant de ranger son équipement pour de bon.

Je me motive en pensant qu’il y en aura d’autres, tellement il y a de la neige encore. Sinon, je vais mettre ma tête en mode golf pour dans quelques mois , lance-t-il en riant.

Le sportif a d’ailleurs choisi d’adopter la pratique du ski de fond en raison de la pandémie. Malgré la COVID-19, il n’y avait pas de [port de masque] ou autre [mesure sanitaire]. Il fallait juste sortir de la maison et venir skier , indique-t-il, tout sourire.

