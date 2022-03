Certaines entreprises sont toutefois prêtes à payer leurs employés plus que le salaire minimum, même affaiblies après deux ans de pandémie marqués par des fermetures et des restrictions sanitaires.

Et cela fait une réelle différence, disent leurs employés.

Le réseau Ontario Living Wage Network (OLWN) définit un salaire décent comme le taux horaire qu'une personne doit gagner pour être en mesure de payer ses dépenses essentielles - nourriture, vêtements, logement et transport entre autres - et participer dans sa communauté.

À Ottawa, cela équivaut à 18,60 $ de l’heure, selon les calculs de l’organisme. Or, le salaire minimum en Ontario est actuellement de 15 $ de l’heure.

Les commerces Moo Shu Ice Cream & Kitchen, Aiana Restaurant Collective ainsi que Knifewear figurent parmi les 12 entreprises de la capitale fédérale certifiées par l’organisme OLWN en tant qu'employeur offrant un salaire décent.

Un peu de liberté

Neha Sindhwani, 24 ans, travaille à la crèmerie Moo Shu Ice Cream & Kitchen dans le centre-ville et depuis le mois dernier, elle touche un salaire dit décent .

Elle est derrière le comptoir du marchand de glace depuis maintenant 4 ans et jusqu’ici, elle devait surveiller chaque dollar dépensé. Mais maintenant, la vingtenaire raconte avoir un peu plus de flexibilité et n’a plus à paniquer devant chaque facture du vétérinaire pour son chat.

J'ai certainement remarqué que je pouvais avoir un peu de liberté dans ce que je peux m’offrir en termes d'épicerie ou en termes de nécessités , a confié Neha Sindhwani à l’émission Ottawa Morning sur CBC Radio.

« C'est en fait vraiment incroyable de remarquer que ce n'est pas aussi horrible quand je dois payer une facture du vétérinaire, parce que j'ai ce petit plus qui vient avec le fait d'avoir un salaire décent. » — Une citation de Neha Sindhwani, employée chez Moo Shu Ice Cream & Kitchen

L'insécurité du salaire minimum une chose effrayante

Luca De Marinis a été chef en cuisine pendant une dizaine d'années avant d’accepter un emploi dans le secteur de la vente au magasin de couteaux Glebe Knifewear, où il était client depuis des années.

Savoir qu'ils étaient une entreprise qui offrait le salaire décent en tant que client m'a toujours fait du bien. Et quand il a été temps pour moi de quitter l'industrie de la restauration, et j'ai vu cette offre d'emploi, j'ai sauté dessus , partage M. De Marinis.

« Cette insécurité d'être payé au salaire minimum dans un monde qui ne vous permet pas vraiment de vous débrouiller est une chose effrayante. » — Une citation de Luca De Marinis, employé chez Knifewear.

Robert Lemieux, sommelier et serveur chez Aiana Restaurant Collective au centre-ville, a déclaré pour sa part que le salaire décent n'avait pas beaucoup affecté ses finances, car il approche de la fin d'une carrière de plusieurs décennies et ses actifs sont déjà payés.

Robert Lemieux, sommelier et serveur chez Aiana Restaurant Collective au centre-ville d'Ottawa. Photo : Gracieuseté : Scott Doubt Photography

Mais cela aide à recruter des jeunes, a-t-il dit.

Ça fait une différence lorsque nous essayons d'encourager des jeunes à se lancer dans l’entreprise, sachant que leur salaire peut être utilisé pour une hypothèque, un prêt ou même simplement un loyer. Surtout maintenant que le prix du logement a tellement augmenté, le salaire minimum ne peut pas répondre aux exigences du loyer , croit M. Lemieux.

C'est aussi positif sur le plan des relations publiques, ajoute-t-il.

Je pense que les employeurs devraient être fiers de montrer que leurs employés sont bien pris en charge, estime Robert Lemieux. C'est une situation gagnant-gagnant, mais il est difficile pour les employeurs d'intégrer réellement ce salaire décent dans leur plan d'affaires , admet-il.

À Ottawa, neuf autres entreprises sont certifiées comme offrant un salaire décent à ses employés, selon l’organisme Ontario Living Wage Network. Les voici : BentoSMB Inc.

Cleen Detailing Inc.

Fairtrade Canada

Freiheir Care Inc.

La Siembra Co-operative Inc.

Matthew House Ottawa

Ottawa Humane Society

Ottawa Outdoor Gear Library

Your Credit Union (succursales du chemin Merivale Road et de l’avenue Chamberlain)

Avec les informations d’Ottawa Morning, CBC Radio.