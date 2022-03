Une Semaine de la déficience intellectuelle pour lutter contre les préjugés

C'est un événement soutenu par la Société québécoise de la déficience intellectuelle qui fête cette année ses 70 ans.

Au Québec, 2% de la population est touché par une déficience intellectuelle.

Cette année, la semaine est placée sous le signe de la déconstruction des préjugés envers cette frange de la société.

Un thème qui touche particulièrement le directeur général chez Les Intrépides de Rouyn-Noranda, Denis Pinet.

Selon lui, ces personnes ont aussi beaucoup à offrir à la société.

« Nous on trouve que nos membres ont beaucoup de potentiel, un potentiel qui est à créer, à cultiver et stimuler. On pense que par rapport à la pandémie, c'est souvent une clientèle qui est laissée pour compte, mais elle a besoin d'être stimulée et d'avoir des activités pour être capable de bien socialiser et fonctionner en société. »