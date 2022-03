Crue des eaux : les prévisions sont bonnes à Sherbrooke

On a atteint le seuil de veille au plan particulier d'intervention pour les inondations du secteur de Sherbrooke. C'est le premier niveau d'alerte pour aviser les gens qu'on a une montée des débits sur la rivière Saint-François au centre-ville. Pour l'instant, je tiens à rassurer les gens, car même si on est en veille, on ne devrait pas se rendre au deuxième niveau d'alerte , explique Stéphane Simoneau.

« On a eu moins de précipitations que prévu et la combinaison entre ruissellement et précipitations s'est bien déroulée. D'autant plus que la rivière Saint-François s'est complètement dégagée de ses glaces. » — Une citation de Stéphane Simoneau, coordonnateur des mesures d'urgence de Sherbrooke

L'espace disponible sur la rivière permet donc à l'eau de circuler plus librement et réduit considérablement les risques d'inondation. Seul un risque d'embâcles circonstanciels persiste, affirme le coordonnateur des mesures d'urgence de la Ville.

Présentement, on est à 13 pieds, le premier niveau. On devrait tourner autour de cette valeur, pour un maximum de 14 pieds dimanche et lundi. Pour le citoyen, il n'y a pas lieu de s'en faire, puisque les premiers niveaux d'évacuation précoce sont à 20 pieds. On est encore loin des mesures d'urgence.

Selon Stéphane SImoneau, les prévisions météorologiques laissent croire que le printemps entier se déroulera sans inondation à Sherbrooke.

La période la plus critique était en fin de semaine et la prochaine, parce qu'on avait beaucoup de glace encore présente sur la Saint-François. Il reste encore des parcelles de glace à décrocher, mais somme toute, avec la glace et la neige qui ont fondu, c'est en train de se dégager de belle façon.

« Ça nous permet d'être positifs pour les prochaines semaines. La situation printanière cette année ne sera pas catastrophique. » — Une citation de Stéphane Simoneau, coordonnateur des mesures d'urgence de Sherbrooke

L'Organisation municipale de sécurité civile de Sherbrooke poursuivra tout de même sa surveillance accrue au cours des prochains jours.

Deuxième niveau d'alerte à Drummondville

La rivière Saint-François est d'ailleurs un peu plus haute à Drummondville qu'à Sherbrooke. L'Organisation municipale de la sécurité civile de Drummondville est maintenant en phase de préalerte et a demandé, samedi, aux habitants situés à proximité de la rivière de se tenir à l'affût.

La Ville suggère à ses citoyens de prendre les précautions nécessaires afin de minimiser l’impact de cet épisode de pluie et de fonte continue de la neige sur leur propriété .

Entre autres, lorsque la crue des eaux augmente de façon inquiétante, il est recommandé d'assurer une veille régulière du sous-sol, de déplacer certains meubles et appareils électriques aux étages supérieurs et de ranger les substances dangereuses.

Compton en mode veille

Ailleurs en Estrie, la situation semble sous contrôle pour le moment. Notamment, l'administration municipale de Compton indique que rien d'inhabituel n'a été observé durant le week-end.

Comme chaque printemps, la rivière Coaticook sort de son lit dans les terres qui la bordent, ce qui force la Municipalité à fermer certaines routes.

Plus de détails à venir