De l’intelligence artificielle à l’essai pour détecter la poudrerie sur la route 175

La réserve faunique des Laurentides est reconnue pour ses conditions météorologiques qui peuvent se métamorphoser en l’espace d’un instant. L'intelligence artificielle pourrait bientôt améliorer la sécurité des automobilistes. Selon la porte-parole du ministère des Transports du Québec, Émilie Lord, des petits détecteurs à l'essai actuellement sont à la fine pointe de la technologie.

Les capteurs et les caméras détectent une précipitation x, c'est confirmé par les caméras et par la suite on ajoute à une base de données ce qui fait en sorte qu' à terme, ils pourront nous dire si c'est de la poudrerie ou une autre forme de précipitation , mentionne-t-elle.

Une zone problématique

Ces détecteurs sont placés dans un tronçon spécifique de la route 175, entre les kilomètres 104 et 110. Cette portion de la route force le MTQ à revoir la sécurité, car à cet endroit il est impossible d’installer des clôtures brise-vent.

Les capteurs n’empêchent pas la poudrerie sur la route, tandis que les haies brise-vent justement ça a une fonction d'empêcher le vent, donc de créer des lames de neige ou de poudrerie. Mais en ayant des capteurs sur place, on est capables d'avertir les automobilistes , ajoute Mme Lord.

Pour le moment, le MTQ n'est pas en mesure de dire quand les capteurs de poudrerie seront fonctionnels et autonomes. Le système de détection a besoin de plusieurs scénarios météorologiques pour être le plus fiable possible.

« Ça va nous prendre du temps pour bien constituer la banque d'images aussi parce que ça va vraiment faire foi de tout, si le système fonctionne bien ou non. » — Une citation de Émilie Lord, porte-parole du ministère des Transports du Québec

Si le projet pilote est concluant, des avertissements de poudrerie en temps réel pourront être diffusés sur des panneaux d'affichage aux points d’entrée de la zone couverte par les détecteurs.

Selon un reportage de Béatrice Rooney.