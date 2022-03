Chanter pour l’Ukraine : des artistes se réunissent à la Cathédrale de Moncton

Des artistes acadiens se sont réunis à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Moncton pour un événement de mobilisation et de solidarité contre la guerre en Ukraine.

Une centaine de personnes ont assisté à cet événement samedi après-midi.

Les poètes Kayla Geitzler et Jean Philippe Raîche ont livré des performances pour la paix.

Le violoniste Théo Brideau et la joueuse d’orgue Brigitte Lavoie ont joué de leur instrument et le chanteur du groupe Cy, Eric Dow, a également chanté.

Sandra Le Couteur chante pour l’Ukraine, le 19 mars 2022 à la Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption de Moncton. Photo : Radio-Canada

La chanteuse Sandra Le Couteur, l’une des instigatrice de l’événement, songeait à exprimer sa solidarité envers le peuple ukrainien depuis le début de l’invasion.

Je voulais faire une chanson. Je me suis dit : comment faire ça, vite ? Avec mon fils Valéry Robichaud, on s’est dit qu’on devrait faire un gros événement à la cathédrale. Un événement réconfortant , raconte-t-elle.

Ça va nous faire du bien d’être ensemble, de chanter, d’écouter de la poésie , avait dit Sandra Le Couteur, peu avant le début de l’événement. Et [aussi de] parler aux Ukrainiens, ceux qui sont ici .

Empathie et solidarité

Des porte-paroles du Club Ukrainien de Moncton, ainsi que des organismes issus de la société civile acadienne se sont adressés aux gens présents lors du rassemblement.

Les initiatives visant à soutenir la diaspora ukrainienne se multiplient dans les provinces de l’Atlantique. Photo : Radio-Canada

Il y a des parallèles à tisser, je pense [entre] tout ce que nos ancêtres ont vécu et ce que les Ukrainiens vivent aujourd’hui , a lancé le président de la Société nationale de l’Acadie, Martin Théberge.

Je pense qu’on peut, comme peuple acadien, mieux les comprendre et donc, avoir plus d’empathie envers eux. […] On se doit de faire quelque chose, d’envoyer des messages de solidarité, mais aussi d’envoyer des messages à nos décideurs canadiens , ajoute-t-il.

Martin Théberge, le président de la Société nationale de l'Acadie. Photo : Radio-Canada

La mobilisation de la communauté du Grand Moncton se poursuit.

Un concert pour l’Ukraine aura lieu au Centre des arts de la culture de Dieppe le 27 mars.

Avec les renseignements de Sarah Déry