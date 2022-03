Activités hivernales, musique et bonne humeur au programme du Festiglace de Kapuskasing

Les gens sont contents de sortir, de voir des amis, de revenir plus vers une forme de normalité, d'avoir des spectacles et des activités de plein air , constate Dénik Dorval, du Centre régional de loisirs culturels, qui organise l'événement. Je pense qu'ils sont très contents.

Les festivaliers pouvaient faire valoir leurs talents lors de concours de sculpture sur neige et d'une compétition de luges-boîtes à savon, qui couronnait les équipes les plus rapides, les plus animées et originales et les mieux déguisées.

Les concurrents au concours de sculpture sur neige devaient présenter leur oeuvre en ligne afin de collectionner les mentions « J'aime ». Photo : Facebook/Centre régional de loisirs culturels

Plusieurs activités et concerts étaient diffusés en direct sur la page Facebook du centre des loisirs.

Côté spectacles, l'humoriste Réal Béland, le duo acadien Radio Radio et Les Rats d'Swompe se sont notamment produits.

Après avoir été forcé de donner des concerts en mode virtuel pendant deux ans à cause de la pandémie, Dj Unipier a joué une première fois en personne devant un public adulte la semaine dernière au Nouveau-Brunswick.

Dj Unipier est heureux de jouer enfin devant public. Photo : Radio-Canada / Jimmy Chabot

Il en est à sa deuxième visite à Kapuskasing, puisqu'il y avait déjà joué dans les écoles. C'est une des premières fois que je peux jouer mon deuxième album en avant de tout le monde, donc c'est vraiment cool , lance-t-il

L'organisateur Dénik Dorval est satisfait de la réponse du public. C'est la dernière fin de semaine où on porte des masques, rappelle-t-il, mais ça empêche pas les gens de danser.

Avec les informations de Jimmy Chabot