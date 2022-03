Le conflit en Ukraine sème l’incertitude chez les producteurs de grains

On fait aussi de l’information en format collation.

L’agriculteur et semencier, Guillaume Bercier, de la Ferme Agriber à Saint-Isidore, est l’un de ceux qui suit de très près l’évolution du conflit entre l’Ukraine et la Russie.

Il ne s’inquiète pas trop pour sa facture d’engrais pour les récoltes de l’année qui bat présentement son plein. Ses livraisons ont été négociées il y a déjà quelques mois, avant que la Russie attaque l’Ukraine.

L’enjeu est plutôt de savoir si M. Bercier va recevoir ses récoltes à temps. Aussi, il se prépare déjà à payer le gros prix ce printemps pour son approvisionnement de l’année 2023.

À l’heure actuelle, le coût de l’engrais azoté est estimé à 1200 $ la tonne. Il y a un an, la même quantité se vendait autour de 650 $.

On est dans l’incertitude face à l’augmentation des coûts. Ça a doublé, parfois triplé dans certains secteurs.

L’agriculteur et semencier Guillaume Bercier Photo : Radio-Canada / Denis Babin

L’Ukraine et la Russie sont de gros poids lourds de l’agriculture mondiale. Ils font partie des plus gros exportateurs d’engrais dans le monde. Ce sont des fournisseurs dont les agriculteurs canadiens peuvent difficilement se passer.

Le président de Producteurs de grains du Québec, Christian Overbeek, dont l’organisation représente plus de 10 000 producteurs dans la province, en est bien conscient.

C’est comme une nécessité d'avoir un commerce mondial d'engrais pour suffire à la production de grains au Québec et au Canada.

Menace de lock-out

En plus du conflit, les producteurs surveillent également la possibilité que le Canadien Pacifique mette ses employés en lock-out dimanche dans l’éventualité où les négociations ne débouchent pas.

Cela toucherait environ 3000 employés, et pourrait potentiellement perturber la chaîne d’approvisionnement, déjà fragilisée.

Ça nous cause un stress supplémentaire qui n’était pas nécessaire. Le printemps 2022 sera assez rock and roll et plusieurs producteurs seront en rupture pour leur ensemencement ce printemps , a estimé Christian Overbeek.

Malheureusement, il va y avoir beaucoup de producteurs qui ne pourront pas produire autant qu’anticipé, ce qui pourrait avoir un impact sur les prix à l’automne , a analysé Sylvain Charlebois, directeur du laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire à l’Université Dalhousie.

«On est dans l’incertitude face à l’augmentation des coûts.» Photo : Radio-Canada / Denis Babin

Les agriculteurs pourraient néanmoins parvenir à se sortir la tête hors de l’eau en vendant leurs grains plus cher dans la mesure où le prix des céréales continue d’atteindre des sommets.

Mais on est loin d’avoir une récolte à l’heure actuelle , a répondu Guillaume Bercier.

De son côté, Sylvain Charlebois a rétorqué que le potentiel de ce scénario a ses limites. Ce ne serait pas suffisant pour contrer les effets d’une carence qui arrive de l’Ukraine, parce qu’il va y avoir une baisse de production là-bas. Ça, c’est clair. Personne ne va acheter de la Russie.

Avec les informations de Nafi Alibert