Conduire autrement et économiser son carburant

Au moment où le litre d’essence devient un produit de luxe, il est possible, grâce à quelques trucs et astuces, de consommer moins de carburant tout en continuant à utiliser son véhicule.

Jesse Caron, expert automobile à CAA Québec, et Lise Champagne, présidente de l’Association des écoles de conduite du Québec, nous livrent leurs conseils pour rouler et faire des économies en même temps.

Éloge de la lenteur

Sur l’autoroute, on a l’habitude de dépasser de peu la limite, de suivre le trafic comme on dit. Si l’on réduit sa vitesse à 100 km/h par rapport à 115 km/h, on va grosso modo économiser 15 % de carburant , promet Jesse Caron.

Ce n’est pas rien! De quoi inciter les fous du volant à lever le pied.

Constance et anticipation

Freiner et accélérer brusquement en continu, on ne fait pas mieux pour vider son réservoir en un rien de temps. À la place, on observe, on reste attentif et on s’ajuste.

À l’approche d’un feu rouge par exemple, Lise Champagne préconise de ralentir le plus tôt possible en amont, de se laisser porter et dès que le feu passe au vert, de repartir doucement.

Lise Champagne, de l'Association des écoles de conduite du Québec, rappelle que ce qui prime avant tout quand on est au volant d'une voiture est de se montrer prudent. Photo : Radio-Canada

Alléger son esprit et son véhicule

Puisque le principe d’anticipation prévaut, il est préférable de se concentrer sur la route. Pour ça, on éteint ou on éloigne son cellulaire, on laisse à la maison ses petites inquiétudes et au bureau ses petits tracas , poursuit Lise Champagne.

Jesse Caron rappelle que tout poids additionnel (et inutile) dans un véhicule fait grimper sa consommation de carburant. L’expert de CAA Québec fait allusion aux coffres de toit, aux supports à ski ou dans le coffre à ces objets encombrants dont on ne se sert jamais ou très peu.

Si on n’en a pas besoin, on les enlève.

Gonflés à bloc et rouler utile

Attention à la pression des pneus! Un conseil qui vaut à l’année et tout particulièrement quand il fait froid. Un pneu sous-gonflé, ne serait-ce que de quelques pour cent, fait consommer plus d’essence au véhicule parce qu’il y a plus de frictions avec l’asphalte , informe Jesse Caron.

Plus on roule vite, plus on consomme du carburant, assure Jesse Caron, de CAA Québec. Photo : Radio-Canada

Il recommande aussi de regrouper ses trajets. Mieux vaut se déplacer une fois qu’enchaîner les petits déplacements à différents moments de la journée.

Gare au chauffage et aux démarreurs à distance

Le chauffage ou l’air climatisé dans un véhicule est très énergivore. Le mettre à fond, c’est bien pour son confort, mais pas pour ses finances. Alors, est-ce vraiment nécessaire de l'allumer à si haute intensité?

Quant au réflexe de faire tourner son moteur le matin pendant de longues minutes pour ne pas partir à froid, c’est à oublier. Un moteur à essence se réchauffe pendant qu’on roule. On démarre le moteur, on laisse tout ça se lubrifier pendant une minute et on part , assure Jesse Caron.

Selon Lise Champagne, ces envolées du prix du pétrole devraient nous faire réfléchir sur nos modes de déplacement. N’est-il pas mieux dans certains cas d’opter pour le covoiturage ou les transports en commun?

Certains automobilistes voient rouge en ce moment quand ils font le plein de leur véhicule tant l'essence coûte cher. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

Ce qui est sûr, c’est que les apprentis automobilistes d’aujourd’hui sont soucieux de conduire intelligemment. À la tête de trois écoles dans Chaudière-Appalaches, Lise Champagne s’en rend compte au quotidien.

Ils sont sensibles à l’écoconduite, à l’électrification des transports, au fait de diminuer leur consommation de carburant. Émettre moins de gaz à effet de serre dans l’atmosphère, c’est très important pour eux.

Changer son comportement au volant, ça rapporte, tout en préservant la planète. Tout le monde est gagnant!