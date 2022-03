Des arrestations lors de la manifestation hebdomadaire à Calgary

On fait aussi de l’information en format collation.

Près de 1000 personnes brandissant des pancartes et des drapeaux canadiens réclamaient la fin des restrictions, même si la majorité d’entre elles ont été supprimées début mars en Alberta.

Nous demandons la démission de Justin Trudeau et Jason Kenney , a scandé un intervenant dans un microphone devant l'hôtel de ville.

La police avait quadrillé méthodiquement les rues. Selon les autorités, il y avait un danger pour la sécurité publique à cause de groupes suprémacistes blancs qui auraient été parmi les manifestants.

La Ville de Calgary a obtenu, vendredi, une injonction temporaire autorisant la police à intervenir en cas de bruit excessif et de blocage de la circulation.

Les contrevenants risquaient jusqu'à six mois de prison et 5000 $ d'amendes.

Après s'être retrouvés au parc Central Memorial, les manifestants ont marché vers l'hôtel de ville de Calgary. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Vers l'hôtel de ville

Dans le quartier Beltline, où se tiennent régulièrement les manifestations antirestrictions, de nombreux résidents sont ravis de voir le mouvement se déplacer vers l'hôtel de ville, un kilomètre plus loin.

L’injonction a été utile. C’est plus calme que les autres samedis. Les rues sont restées ouvertes , observe une commerçante qui ne veut pas donner son nom par peur des représailles.

Les autres fins de semaine, des manifestants venaient nous crier dessus, taper sur nos vitrines et nos clients avaient peur de sortir dans la rue , rajoute-t-elle.

Les prochains samedis

Depuis un an, les habitants du quartier se plaignent du bruit créé par ces rassemblements antirestrictions et les commerçants disent perdre 20 % de leur chiffre d'affaires chaque samedi, en plus d'être la cible de menaces, selon l’Association des voisins du quartier Beltline.

À 500 mètres du parc Central Memorial, la contre-manifestation a rassemblé une centaine de personnes, dont beaucoup portaient des masques. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Leur pétition en ligne, demandant aux forces de l’ordre de prendre les devants pour empêcher les nuisances dans Beltline, a reçu plus de 2300 signatures.