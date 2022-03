Quand pêche sur glace rime avec sensibilisation

Une brimbale, un ver de terre, un trou dans la glace et de la patience : c’est tout ce qu’il faut pour profiter d’une journée de pêche sur la glace. Les Nord-Côtiers ont été nombreux à vivre l’expérience samedi.

Selon l’organisme de bassin versant OBV Duplessis, environ 300 personnes se sont déplacées pour taquiner le poisson. Cette année, c’est une bonne année, il y a beaucoup plus de gens. Ils participent en grand nombre et la journée n'est pas finie , commente Isabelle Désy, une participante de Sept-Îles.

La journée visait à sensibiliser la population à l’importance de préserver les milieux aquatiques. L’organisme de bassin versant OBV Duplessis souhaitait également démontrer que leur sauvegarde va de pair avec une pêche fructueuse et durable.

La directrice de l’Organisme de bassins versants Duplessis, Aurélie Le Hénaff. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Là, on est en hiver, mais c’est surtout les activités estivales qui pourraient avoir un impact sur la qualité de l’eau comme l’utilisation [excessive] des bateaux à moteur, des motomarines , explique la directrice de l’organisme, Aurélie Le Hénaff.

« Le lac des Rapides, c’est la source d’eau de Sept-Îles, donc c’est d’autant plus important de le préserver. C’est l’eau qu’on boit tous les jours. » — Une citation de Aurélie Le Hénaff, directrice générale de l'OBV Duplessis

Des agents de la faune du secteur ont également profité de l’occasion pour venir discuter avec les participants. On fait de la sensibilisation, de la prévention. On peut expliquer les règlements, surtout en lien avec la pêche parce que c’est le contexte , explique Alexandre Lafond, agent de la faune.

L'agent de la faune Alexandre Lafond, en entrevue avec Radio-Canada Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Pour M. Lafond, la journée de samedi était également une occasion d’aller à la rencontre de la population et de discuter avec les citoyens. C’est une belle opportunité pour nous de nous rapprocher [des] gens , résume-t-il.

Une initiation pour plusieurs

Tout l'équipement nécessaire à la pêche sur glace était fourni aux participants samedi. Pour plusieurs, il s'agissait d'une première expérience.

On sait un peu plus comment s’enligner avec le poids et le verre de terre, donc si on voulait recommencer, on aurait un peu plus de connaissances , se réjouit une citoyenne présente, Nadia Lebel.

Un bénévole se tient à côté d'une table sur laquelle se trouve de l'équipement de pêche sur glace. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Plusieurs bénévoles étaient par ailleurs sur place samedi et prenaient le temps de partager leurs meilleures techniques de pêche.

L’activité était de retour après une année de pause causée par la pandémie de COVID-19.