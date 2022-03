Vague de fermetures à Coaticook

Au centre-ville de Coaticook, les fermetures se multiplient depuis quelques mois et les commerçants qui restent peinent à trouver une relève. Si les lieux de rencontres se font de plus en plus rares, l’espoir d’un renouveau persiste.

C’est un samedi comme tant d'autres chez O'Bagels Café à Coaticook. Derrière son comptoir, la propriétaire Nathalie Dubé, prépare les viennoiseries et les déjeuners. Après 17 ans de travail, elle s’apprête à raccrocher son tablier, son commerce est à vendre. La pandémie n'a pas aidé. Ouvre, ferme, ouvre... Je suis fatiguée , a-t-elle déclaré.

Pour Mme Dubé, le plus difficile est de dire au revoir à une clientèle fidèle. Je les connais tous. Cela fait dix ans qu'on se connaît , lance-t-elle fièrement en énumérant ensuite les commandes de ses clients par cœur. Celle-ci se console en se rappelant qu’elle pourra dorénavant prendre un café avec ses clients plutôt que de les servir. Il n’y a pas que la propriétaire qui doit faire son deuil, sa clientèle aussi. C’est le cas de Suzanne Martin qui vient manger des crêpes tous les samedis. C'est notre place de rencontre ici. C'est dur de penser qu'on ne pourra plus venir , a-t-elle nommé. Mme Martin a déjà commencé à sortir de sa ville pour trouver des restaurants encore ouverts. Si ici il n’y a plus de restaurants, il va falloir que l’on se trouve d’autres places ailleurs , déplore-t-elle.

La propriétaire Nathalie Dubé derrière son comptoir. Photo : Radio-Canada / Alexis Tremblay

Une relève plus rare

Au centre-ville de Coaticook, plusieurs propriétaires souhaitent passer le flambeau, comme Mme Dubé qui désire donner la chance à quelqu’un d’autre de gérer le commerce. La tâche s’avère ardue puisque sur l'allée des marchands, la relève se fait rare.

Selon le maire de Coaticook, Simon Madore, il s’agit d'une tendance qui s'accélère depuis le début de l'année et plusieurs facteurs ont contribué à ces fermetures simultanées. Il y a eu coup sur coup des départs à la retraite. Il y a eu l’arrêt d’un commerce à cause de (la) maladie. Il y a eu une pénurie de main-d'œuvre donc coup sur coup tout est arrivé , a mentionné celui qui est également président du développement économique pour la MRC de Coaticook. Malgré les fermetures du centre-ville, il y a plusieurs succès dans la MRC telle que la laiterie de Coaticook qui attire les curieux, mais aussi les citoyens du coin. M. Madore demeure optimiste, car il considère que la région est attirante. En 2021 on a augmenté notre population de 300 personnes! Selon lui, la situation passe par la formation de la relève. Il souhaite attirer des jeunes et des entrepreneurs en leur offrant un soutien financier et un accompagnement humain, jusqu'à l'achat d'un commerce. La même stratégie a été appliquée pour bâtir une relève agricole dans la région.

Selon le reportage d’Alexis Tremblay