Des élus municipaux en désaccord avec l’emplacement privilégié par Québec

On fait aussi de l’information en format collation.

Vendredi, des sources ont indiqué à Radio-Canada que le site retenu serait situé sur le boulevard de la Technologie, situé au nord de Gatineau, en bordure de l’autoroute 5.

Cela signifie que Québec aurait donc écarté le centre-ville. Bien que rien ne soit encore officialisé, le lopin de terre n’a pas tardé à soulever les passions d’un bout à l’autre de l’Outaouais.

Le conseiller municipal du district Lucerne, Gilles Chagnon, joint sa voix à celles de nombreux élus qui se sont prononcés contre cet emplacement. Selon lui, les résidents du centre-ville de Gatineau, particulièrement ceux du secteur d'Aylmer, sont laissés pour compte.

Je suis déçu. En tant que citoyen d’Aylmer, on aurait bien aimé que ce soit très accessible, soit par le transport en commun, par l’automobile ou même à vélo. [...] Je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur choix pour les gens d’Aylmer.

Le conseiller du district de Lucerne, Gilles Chagnon (archives) Photo : Radio-Canada

Le maire de Chelsea, Pierre Guénard, estime que ce sont ses citoyens qui vont écoper si l’hôpital est situé dans le quartier des Hautes-Plaines à la frontière de la municipalité de Chelsea.

Tout le monde veut avoir un hôpital régional. Les soins de santé, il y a un besoin criant en Outaouais. Cependant, c'est [notre] petite municipalité qui va en faire les frais.

Pierre Guénard est le maire de Chelsea (archives). Photo : Radio-Canada / Rosalie Sinclair

En plein essor, Chelsea n’a pas encore les infrastructures et le réseau routier nécessaires pour un projet d’une telle envergure. On craint même que l’autoroute 5 devienne aussi achalandée que l’autoroute 50.

Les Hautes-Plaines sont déjà construites au maximum, donc le secteur de l'hôpital va dépendre de Chelsea , soutient Pierre Guénard, qui convient que cela impliquerait donc un bouleversement complet sur le plan de l'urbanisme.

Ce lopin de terre fait réagir d'un bout à l'autre de l'Outaouais. Photo : Radio-Canada

On a hâte d’avoir la présentation de l’ensemble des sites qui ont été analysés, [de connaître] les pour et les contre, pour s’assurer que ce soit le meilleur site disponible [qui soit retenu] , affirme le maire de Thurso et préfet de la Municipalité régionale de comté MRC de Papineau, Benoit Lauzon.

Au cours des derniers mois, de nombreuses voix se sont élevées pour que le Centre hospitalier affilié universitaire de l'Outaouais soit construit au centre-ville de Gatineau. La mairesse France Bélisle a été l’une d’elles.

Benoît Lauzon, maire de Thurso (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Vendredi, la conseillère municipale du district de l'Orée-du-Parc, Isabelle N. Miron, la députée libérale de Hull à l'Assemblée nationale, Maryse Gaudreault, et le président de la Chambre de commerce de Gatineau. Stéphane Bisson, ont tour à tour exprimé certains désaccords avec l’emplacement privilégié par le gouvernement.

De son côté, le Cabinet du ministre responsable de l’Outaouais, Mathieu Lacombe, a confirmé qu’une annonce officielle est prévue dans les prochaines semaines, mais aucune date n’a toutefois été partagée.

Avec les informations de Marielle Guimond