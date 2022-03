Le NCSM Halifax est parti vers l’Europe, en mission d’appui à l’OTAN

Un deuxième navire de guerre canadien a quitté samedi le port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour un déploiement de six mois dans les eaux de l'Atlantique Nord et de l'Europe du Nord en mission d'appui à l'OTAN.

Le Navire canadien de Sa Majesté NCSM Halifax sera membre du 1er Groupe maritime permanent de l'Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN (Standing NATO Maritime Group One SNMG1 ) dans le cadre de l'opération REASSURANCE, à l’appui des mesures d’assurance et de dissuasion de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord OTAN en Europe centrale et Europe de l’Est , selon la Défense nationale.

Le Navire canadien de Sa Majesté NCSM Montréalavait été déployé en janvier dans la mer Méditerranée et la mer Noire.

La frégate Halifax compte 253 membres d'équipages.

Elle sera déployée avec un détachement aérien intégré qui fait fonctionner un hélicoptère CH-148 Cyclone.

Le NCSM Halifax, frégate des Forces armées canadiennes, quitte le port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, samedi. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Selon la ministre de la Défense nationale, Anita Anand, la contribution du Halifax aux mesures de dissuasion de l'OTAN aidera l'Europe à maintenir sa puissance et sa souveraineté .