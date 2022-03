Les produits locaux à l’honneur à Price

Acheter des légumes locaux en mars : c’est le petit bonheur auquel les citoyens ont eu droit. Les rassemblements de La Caravane sont organisés durant la saison froide. Il est possible de s'y approvisionner en viandes locales, mais aussi en légumes de conservation et en légumes cultivés en serre.

Consommer local, c'est beaucoup plus simple qu'on pense. On a une belle variété de producteurs, de beaux produits , se réjouit la coordonnatrice de La Caravane, Mélanie Bernard.

La coordonnatrice de La Caravane, Mélanie Bernard Photo : Radio-Canada / François Gagnon

La Caravane, composée de producteurs agricoles et de transformateurs, vise à faire la promotion de l'alimentation locale. Elle se promène, pour l’instant, de village en village. Elle se déplace aussi lors d e divers événements organisés sur le territoire de La Mitis.

En plus d'allonger la saison des marchés publics, l'initiative contribue également à procurer une belle visibilité aux producteurs participants, et ce, dans une période plus creuse de l'année.

« C'est nous qui nous déplaçons pour aller voir les gens pour [qu’ils] viennent [ensuite] nous voir dans nos lieux de commerce. » — Une citation de Cyndie Huet, de la Boulangerie Math_Aly

Cyndie Huet, de la Boulangerie Math_Aly, située à Mont-Joli Photo : Radio-Canada / François Gagnon

L'activité soulève les passions auprès de la relève agricole. Alice Fournier, la fille des propriétaires de la Bergerie de la Colline, adore aller à la rencontre des clients. On a un kiosque et l'été, on fait les marchés. C'est rendu une de mes passions , relate l’adolescente.

Le kiosque de la Bergerie de la Colline, située à Sainte-Angèle-de-Mérici Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Un jeune visiteur, Alexis Pailleur, est quant à lui très heureux de l’expérience vécue samedi. C'est beau! Je trouve ça beau avec la neige et tous les légumes , s’exclame l’élève de cinquième année.

Mélanie Bernard souhaite que La Caravane se déplace ailleurs au Bas-Saint-Laurent. Selon elle, cela permettrait notamment de mieux faire connaître le savoir-faire des producteurs mitissiens aux quatre coins de la région.

Mme Bernard invite par ailleurs les producteurs des autres Municipalité régionale de comté MRC à se joindre à l’initiative.

Des légumes, même l'hiver

L’un des deux producteurs maraîchers qui ont pris part à La Caravane des producteurs de La Mitis samedi admet que sa présence a causé la surprise au sein de la clientèle. Ce n’est pas tout le monde qui s'attendait à me voir ici , lance François Boulianne.

Selon lui, de plus en plus de producteurs maraîchers de la région orientent leur production pour vendre des légumes locaux en hiver.

« Je connais des maraîchers qui tentent de pousser vers le prolongement de la saison, [ils veulent offrir] les légumes le plus tôt possible au printemps et les avoir le plus tard possible à l'automne, en plus des légumes de conservation qu'on peut garder en chambre froide et vendre toute l'année. » — Une citation de François Boulianne, producteur maraîcher

Je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus entrer dans les habitudes , indique M. Boulianne.