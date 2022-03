Une sondeuse accuse le Parti conservateur uni de couler ses données confidentielles

On fait aussi de l’information en format collation.

Janet Brown, dirigeante de la firme de sondage et de recherche marketing privée, Opinion Research, offre un service d’abonnement à ses clients à travers tout le spectre de la politique .

Parmi ses clients, on compte notamment des syndicats, des corporations ou des partis. Ils ont recours à sa firme pour comprendre les intentions de vote ou la perception des Albertains par rapport aux politiques d'un gouvernement.

Tous les abonnés [à ce service] acceptent de garder [ces résultats] confidentiels dans le cadre des termes de leur abonnement , précise-t-elle. Le Parti conservateur uni est l’un des abonnés.

Un sondage récent mené par sa firme dans le cadre de son programme par abonnement Wild Ride projetait une remontée de Jason Kenney dans les intentions de vote et une augmentation de son taux d’approbation.

Le parti aurait donc voulu diffuser publiquement ces données en vue de redorer le blason du premier ministre albertain à l’approche du vote de confiance le ciblant en avril.

Ils m’ont demandé à plusieurs reprises de rendre ces données publiques, car ils pensaient que cela serait [...] à leur avantage. J’ai refusé à plusieurs reprises, mais ils ont quand même coulé les résultats.

Janet Brown est capable de déterminer la source de cette fuite, car chacun des sondages envoyés aux clients possède une note de bas de page unique.

Les journalistes ayant reçu le document m’ont confirmé [...] que c’était celui que j’ai préparé pour le correspondant initial , explique la sondeuse.

Une sélection des données favorables

Janet Brown reproche également au Parti conservateur uni PCU d’avoir sélectionné les données les plus favorables à l'égard du parti sans les mettre en contexte.

Selon les résultats de ses recherches, le Parti conservateur uni PCU devance le NPD NPD en appui électoral. Le taux d’approbation de Jason Kenney est en aussi en forte hausse depuis le mois d'octobre, passant de 19 % à 36 %, explique Janet Brown.

« La situation s’est définitivement améliorée pour le Parti conservateur uni PCU et le premier ministre, [...] mais il y a beaucoup de données qui suggèrent qu’il n’y a pas de quoi célébrer. » — Une citation de Janet Brown, sondeuse

Néanmoins, ces informations doivent être remises en contexte pour être bien comprises, note la sondeuse. Il y avait de plus grandes circonstances à ce sondage.

Par exemple, plus du tiers des Albertains approuvent le premier ministre, mais 60 % [d’entre eux] désapprouvent le travail qu’il fait [et] 55 % [des gens] trouvent les propos de Jason Kenney sur l’économie albertaine et son avenir peu ou pas du tout dignes de confiance.

Le Parti conservateur uni PCU n’a pas répondu aux demandes d’informations de CBC/Radio-Canada.

Quand une querelle interne devient publique

Cette tuile qui s'abat sur le Parti conservateur uni PCU laisse entrevoir une d’escalade des tensions internes du parti en vue du vote de confiance prévu le 9 avril, estime le professeur de sciences politiques au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, Frédéric Boily.

C’est comme [...] si soudainement, cette querelle qui était alors cantonnée à l’intérieur du parti, était en train de déborder dans tout l’espace public.

« Ça laisse entendre que ça joue dur pour le moment. » — Une citation de Frédéric Boily, professeur de sciences politiques.

Il compatit avec la sondeuse mêlée à cette histoire, principalement en raison de la confidentialité de ses sondages. C’est une très mauvaise chose que ça soit produit, car ça entache sa réputation. Elle a tout à fait raison de dire qu’elle ne voyait pas ce sondage [être destiné] à un large public.

Janet Brown déplore ce geste du PCU, qu'elle croit inutile. Je ne pense pas que ce sondage affecte quiconque [...] et je doute que cela change les résultats du vote de confiance.

Avec les informations d'Andrew Brown, de Dominika Lirette et du balado West of Centre