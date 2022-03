L’Aquarium de Vancouver recueille une otarie de Steller blessée par balle

On fait aussi de l’information en format collation.

Cette espèce d'otarie vit habituellement en groupe, mais cet animal en particulier gisait seul sur la plage. C’est grâce à un signalement du public que la jeune otarie a pu être recueillie.

Martin Haulena, le vétérinaire à la tête de l’équipe de sauvetage des mammifères marins de l'Aquarium de Vancouver, félicite la personne qui a appelé pour signaler cet animal en détresse et a gardé les passants et chiens à bonne distance en attendant l'arrivée des secours.

« [Cette otarie] souffre comme ça depuis plusieurs jours. » — Une citation de Martin Haulena, vétérinaire en chef de l'Aquarium de Vancouver

La femelle a survécu à sa première nuit à l’Aquarium, un bon signe , mais n’est pas sortie d’affaire et le vétérinaire est très inquiet. Elle reste très, très faible, et réagit peu.

Un œil ne fonctionne plus et l'autre a aussi été endommagé. Même si elle survit, cette otarie n'aura sûrement pas assez de vision pour pouvoir être relâchée dans l'océan.

Le statut de cette espèce reste préoccupant

L’Aquarium de Vancouver sauve, réhabilite et relâche plus de 150 animaux marins chaque année. Il héberge plusieurs animaux qui sont devenus aveugles à la suite de coups de feu.

Martin Haulena explique que certaines personnes tirent sur les lions de mer, car elles les perçoivent comme une compétition pour les ressources en poissons. Ces personnes sont frustrées par les animaux qui mangent ce [qu’elles] perçoivent comme leur poisson .

Le statut des lions de mer de Steller est toutefois préoccupant. Ils se sont rétablis, dans une certaine mesure, après la mise en place de réglementation sur leur protection, tant au Canada qu'aux États-Unis, donc la population se stabilise à coup sûr, mais ils sont toujours considérés comme une espèce préoccupante.

Le vétérinaire rappelle qu’il est illégal de tirer sur ces mammifères marins.

« Le coup de feu ne tue pas l'animal tout de suite. Ce n'est pas une belle mort rapide. C'est juste une très longue [...] période de souffrance. » — Une citation de Martin Haulena, vétérinaire en chef de l'Aquarium de Vancouver

L’équipe de sauvetage de l'aquarium s'affaire à stabiliser l’animal et à contrôler sa douleur en lui apportant des fluides et des antibiotiques. Elle espère pouvoir faire un examen plus approfondi de l'otarie sous anesthésie dans les jours à venir.

Lorsqu'une personne trouve un mammifère marin en détresse, elle peut téléphoner au centre de sauvetage des mammifères marins au 604-258-7325 ou au ministère des Pêches et des Océans au 1-800-465-4336.

Le public doit rester à bonne distance de l'animal et garder les autres personnes et chiens à l'écart pour que l'animal reste au même endroit.