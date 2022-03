Le collectif Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs veut un tête-à-tête avec Québec

On fait aussi de l’information en format collation.

Dans une lettre acheminée à la sous-ministre le 9 février dernier, le collectif demande une rencontre avec le provincial, et ce, en compagnie du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, responsable du service de sage-femme en région.

On voudrait s’asseoir avec le ministère pour pouvoir discuter des options et des financements possibles. On est en attente d’un retour de leur part , explique Caroline Hamelin, porte-parole du collectif Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs.

Caroline Hamelin est nouvellement porte-parole du collectif Accès sage-femme Baie-des-Chaleurs, fondé il y a 14 ans par des citoyens. Photo : Gracieuseté de Caroline Hamelin

Selon le regroupement, un nouveau lieu de naissance permettrait de pérenniser et de consolider les services, officiellement offerts depuis deux ans.

Un choix supplémentaire

Les familles gaspésiennes désirant bénéficier de l’accompagnement d’une professionnelle de l’accouchement n’ont pas accès à une maison de naissance dans leur région en raison d’un volume insuffisant de naissances. Les installations les plus proches sont situées à Mont-Joli.

Les futures mamans suivies par une sage-femme ont ainsi deux choix : accoucher à l’hôpital de Maria ou à leur résidence. Or, plusieurs critères sont considérés afin qu’une naissance puisse se concrétiser à domicile.

Mme Hamelin précise que plusieurs municipalités de la Baie-des-Chaleurs sont exclues d’emblée en raison de la distance à parcourir pour se rendre au centre hospitalier en cas de besoin.

C’est pour ça qu’on voudrait absolument qu’il y ait un lieu qui soit mis en place pour accueillir les familles de partout sur le territoire, qui pourraient bénéficier du service sage-femme à proximité de l’hôpital , résume la porte-parole.

Une maman, photographiée en compagnie de son bébé naissant (archives) Photo : iStock / Enzo Nguyen

Selon Caroline Hamelin, plusieurs familles qui souhaitent voir leur enfant naître à l’extérieur du milieu hospitalier doivent présentement se résoudre à louer un appartement à proximité de l’établissement de santé de la Baie-des-Chaleurs. Un lieu de naissance leur donnerait donc une option supplémentaire.

« On voudrait que les familles puissent choisir [le lieu de naissance]. Pour l’instant, ce n’est pas le cas. […] Pour plusieurs raisons, la majorité des femmes ne peuvent pas accoucher à domicile et finalement, vont accoucher à l’hôpital même si ce n’est pas leur souhait. » — Une citation de Caroline Hamelin, porte-parole du collectif Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs

Selon un questionnaire auquel ont répondu 40 femmes ayant bénéficié du service depuis ses débuts, 70 % d’entre elles auraient préféré donner naissance dans un lieu d’hébergement périnatal au sein de la communauté plutôt qu’au centre hospitalier. De plus, environ 70 % des femmes ayant l’intention de donner naissance à un second enfant avec l’accompagnement d’une sage-femme aimeraient pouvoir bénéficier d’un tel service. Ces données ont été compilées par le collectif Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs.

Le collectif précise, dans sa lettre acheminée au ministère de la Santé, que ce lieu de naissance pourrait accueillir les bureaux du service, situés de façon temporaire dans les locaux du Centre local de services communautaires CLSC de Caplan. Cet endroit pourrait aussi permettre aux familles de reprendre leur souffle à la sortie de l’hôpital, ce qui contribuerait notamment à libérer plus rapidement des lits sur place.

Le collectif veut que le lieu de naissance soit implanté à proximité de l'hôpital de Maria (archives). Photo : Radio-Canada / Luc-Manuel Soares

De plus, les sages-femmes en provenance de l’extérieur venant faire du dépannage dans la Baie-des-Chaleurs pourraient y être logées.

Selon le regroupement, le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS de la Gaspésie s’est entretenu à plusieurs occasions avec le gouvernement Legault quant à l’éventualité d’un tel projet. Or, Québec n’aurait démontré aucune ouverture à le délier les cordons de la bourse, ce que Radio-Canada n’a pas été en mesure de confirmer samedi.

Le collectif Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs précise avoir déjà approché des partenaires issus de la communauté afin qu’ils collaborent à boucler le budget nécessaire ou partagent des ressources.

Sans contrat de travail

Les sages-femmes du Québec sont sans contrat de travail depuis maintenant deux ans. Les élus de l’Assemblée nationale ont adopté vendredi, à l’unanimité, une motion pour relancer les négociations entre le gouvernement Legault et le Regroupement des sages-femmes du Québec.

Caroline Hamelin estime que les conditions de travail nuisent à l’attractivité de la profession et qu’elles ont contribué à un certain roulement au sein de l’équipe gaspésienne.

La porte-parole du collectif local rappelle que les horaires des sages-femmes sont difficiles en raison de la garde qui doit être assurée pour les accouchements. Une vraie reconnaissance de la profession est aussi, selon elle, nécessaire.

« Ce qui est exigé des sages-femmes, c’est immense, comme travail! C’est un suivi personnalisé qui demande une haute expertise. » — Une citation de Caroline Hamelin, porte-parole du collectif Accès sages-femmes Baie-des-Chaleurs

Trois sages-femmes sont en poste dans la Baie-des-Chaleurs. Un quatrième poste sera éventuellement à pourvoir afin de compléter le déploiement du service.

Avec les informations de Catherine Poisson