Sensibiliser les jeunes immigrants francophones du Manitoba à la cybercriminalité

Les thèmes de la cybercriminalité, de l’après-COVID et des bienfaits du sport sur la santé ont été abordés dans le cadre de trois ateliers virtuels destinés aux personnes de 15 à 30 ans.

Il faut rassembler les jeunes autour des thèmes qui font l’actualité , explique le coordonnateur des projets spéciaux de l'Accueil francophone, Adjété Mariano Yacinthus.

Les ateliers proposés leur permettront de grandir et d’avoir de l’assurance pour l’avenir , ajoute-t-il.

Adjété Mariano Yacinthus est l'organisateur de la 6e édition du forum Jour J, dont le thème officiel est «la cybercriminalité et la COVID-19». Photo : Radio-Canada

En étant à sa 6e édition, Jour J se veut un lieu de rencontre et d'apprentissage pour les jeunes immigrants francophones.

Nous croyons qu’une jeunesse faiblement éduquée et mal intégrée peut constituer un manque à gagner énorme pour la communauté, voire un danger. , indique l’Accueil francophone sur la page web de l'événement.

Des témoignages de jeunes

Au courant de la journée, la parole a été donnée aux jeunes afin qu’ils s’expriment sur les thématiques abordées lors des ateliers virtuels.

C’est le cas de Nani, qui a partagé son expérience avec la cybercriminalité.

On m’a proposé de donner la carte de mon père, afin de pouvoir pirater son compte bancaire. On m’offrait ensuite de me donner un certain pourcentage [de l’argent volé]. , a-t-elle expliqué dans une courte vidéo.

La cybercriminalité mise de l’avant

Dans le cadre des ateliers, les trois conférenciers présents ont offert plusieurs conseils aux participants, notamment en matière de cybersécurité.

Depuis le début de la pandémie, la cybercriminalité a fortement augmenté, d’où la pertinence de mieux informer, selon Adjété Mariano Yacinthus.

Un des conférenciers a conseillé aux participants de vérifier la sécurité de leurs comptes de courriel et d’être prudents sur les réseaux sociaux et les applications de rencontre.

Des pauses musicales et des jeux ont été organisés, en plus des ateliers.

Une chanson du rappeur winnipégois, Bader Che, a notamment été diffusée. Ce dernier était également présent virtuellement à la conférence.