La MRC de Témiscamingue s’oppose au transfert d'ainés hors de leur localité

Le Centre de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue avait décidé en début d'année de transférer temporairement des ainés des hôpitaux qui attendent une place vers d’autres unités d'hébergement à l'extérieur de leur MRC.

L'établissement justifiait cette décision par l’ampleur de la 5e vague de pandémie et parlait d'une situation temporaire.

Six ainés du Témiscamingue avaient été touchés par cette décision.

Le conseil des maires a adopté une résolution dans laquelle il dénonce l'absence de propositions concrètes pour les services aux ainés de la part du CISSS-AT.

« C’est impensable de croire que des personnes qu'on déplace, elles ont 88, 90, 92 ans, les proches aidants autour ce ne sont pas des gens qui ont 25 ans. Les porches aidants, ce sont leurs enfants, ils ont peut-être 55 ans, 65 ans, dans ce contexte-là, déplacer les personnes c'est aussi mettre un poids supplémentaire sur les porches aidants. » — Une citation de La préfète Claire Bolduc

La MRC se dit prête à travailler avec l'ensemble des intervenants pour trouver des solutions à ce problème.

La préfète Claire Bolduc dit que le conseil a été alerté de la situation par le comité santé citoyen du Témiscamingue.

Ce qu'on ne veut pas, c'est que nos ainés nos bâtisseurs soient exilés au moment où ils sont en fin de vie et particulièrement fragile ailleurs en région pour des questions organisationnelles ou administratives. Il y a moyen de trouver des solutions localement et simplement en discutant avec les élus du territoire mercredi soir, déjà nous apparaissait des propositions et des solutions qui étaient potentielles. Alors on se met en œuvre pour faire en sorte que nos ainés ne soient pas déplacés , fait savoir la préfète.

Selon la MRC, cette situation est le résultat du délestage dont fait l'objet le Témiscamingue par le CISSS AT depuis 2015 .

Le CISSS-AT n'a pas encore répondu à nos questions.