Juripop propose une conférence pour les aînés

On fait aussi de l’information en format collation.

Cette activité a été mise en place en partenariat avec l’Association québécoise des droits des personnes retraitées et préretraitées. Elle visait notamment à éclairer les personnes âgées sur leurs droits, particulièrement en ces temps de pandémie.

Le traitement des usagers dans les Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD et les résidences privées a aussi été abordé par le conférencier Alain Gaulin.

Pourquoi on s'adresse aux aînés? D'abord et avant tout, c'est parce que ce sont les premières victimes de la COVID-19. C'est la tranche de la population qui a été la plus touchée par cette pandémie , fait valoir l’avocat.

La présentation s'est tenue dans le cadre du mois de la justice. Le président du conseil d'administration de l'Association québécoise des personnes retraitées et préretraitées AQDR -Chicoutimi, Jean Pierre Simard, explique que l'occasion était bonne pour rappeler aux personnes âgées qu’elles ont des droits.

Il nous semblait opportun [de faire la conférence], dans le cadre d'une reprise de l'ensemble des activités des organismes, avec la levée de certaines mesures sanitaires , explique-t-il.

En après-midi, sur rendez-vous, les retraités ont aussi pu avoir accès à un avocat ou un notaire pour répondre à leurs questions juridiques.

D’après le reportage de Béatrice Rooney