Une exposition au WAG en hommage aux Métis de la Rivière-Rouge

L'exposition qui devait initialement être inaugurée en 2020 pour commémorer le 150 e anniversaire du Manitoba est dorénavant ouverte au public.

L'histoire du Manitoba est donnée à voir sous l'angle des Métis de la Rivière-Rouge.

Kwaata-nihtaawakihk - A hard birth présente des œuvres de 14 artistes contemporains métis, autochtones et non-autochtones montrant comment ils s'approprient leur patrimoine et leur histoire.

« C’est pour reconnaître le travail des artistes métis qui travaillent dans notre communauté. » — Une citation de Aline Halischak, coordinatrice des programmes d’apprentissage au Musée des beaux-arts de Winnipeg

L’ancien et le nouveau dans la continuité de l’histoire

L’exposition met également en scène des objets datant de l’époque de la création du Manitoba en tant que province canadienne. Les œuvres viennent d’autres musées, des Archives du Manitoba et aussi de prêts de famille métisses , précise la coordinatrice des programmes d’apprentissage au Musée des beaux-arts de Winnipeg, Aline Halischak.

Parmi ces prêts, on peut voir un tapis conçu par Marie Grant Breland pour le mariage de son fils, un de ses 15 enfants, en 1882. Il provient du Musée de Saint-Boniface et témoigne de la richesse des influences métisses mais aussi de l’art de la courtepointe, un art dans la tradition francophone canadienne.

Détail du tapis de Marie Breland (1880) prêté par le Musée de Saint-Boniface. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Un dialogue s’instaure aussi entre les objets anciens et les œuvres contemporaines. Les artistes contemporains se réapproprient des symboles forts de leur culture pour raconter leur histoire. C’est le cas d’une ceinture fléchée de voyageur qui est reprise dans une photographie de l’artiste Amanda Smart.

Ceinture fléchée datant du 19e siècle appartenant à la collection du Musée des beaux-arts de Winnipeg. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Photographie de l'artiste métisse Amanda Smart (2011) intitulée Blood is blood. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

L’ancien et le moderne se côtoient et se répondent ainsi tout au long de l’exposition.

Ils se font le miroir l'un de l'autre et un dialogue s’instaure sur 150 ans. Ce dialogue a été pensé de manière intentionnelle pour créer cet effet de continuité dans l’histoire : se souvenir du passé et continuer à créer dans l’instant présent.

On a eu plusieurs expositions autochtones dans le passé et là, c’est la première exposition spécifiquement métisse. On veut reconnaître ces communautés. Cela fait partie du chemin vers la réconciliation. Cette exposition est une façon de reconnaître un autre groupe autochtone qui vient du Manitoba , confie Aline Halischak.

Louis Riel, héros de la cause métisse présenté en anglais

À l’entrée de l’exposition, une grande photographie de Louis Riel ouvre le parcours de l’exposition.

La photographie d’époque (1870) représente les élus du gouvernement provisoire créé par Louis Riel, lui-même au centre de la photographie.

Une commande a été passée auprès de l’artiste métisse Jennie Krauchi afin de réaliser un cadre en broderie perlée, selon la tradition métisse.

Photographie prise par Joseph Langevin le 3 juin 1870 sur laquelle ont voit Louis Riel entouré des membres du gouvernement provisoire. Le cadre de la photographie a été spécialement créé par l'artiste métisse Jennine Krauchi entre 2019 et 2022. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Cette broderie reprend différents motifs que l’on retrouve dans les pièces d’époque également présentes dans l’exposition.

Détails d'une couverture de piano en broderie perlée datant de 1878. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Un des motifs qui encadre la photographie retient l’attention. Il s’agit d’une fil qui représente une chaîne, en référence aux chaînes utilisées dans les années 1870 pour arpenter les terrains au Canada.

Dans le temps, quand les Métis avaient tous ces espaces au Manitoba, les gens d’Ottawa sont venus pour utiliser ces sortes de chaînes pour mesurer le terrain. Et ensuite, ils voulaient mesurer le terrain des Métis. On dit que Louis Riel a mis le pied sur la chaîne et il a dit : "non, on ne divise pas notre terrain". Et c’est là qu’a commencé la résistance de la Rivière-Rouge , raconte Aline Halischak.

Détail du cadre avec aperçu de la chaîne sur le côté. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

On retrouve cette chaîne dans l’exposition, à même le sol. Le visiteur est d’ailleurs invité à marcher dessus comme Louis Riel l’a fait il y a 150 ans. Le geste est symboliquement fort.

Chaîne au sol de l'exposition avec une invitation à marcher dessus pour faire comme Louis Riel. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Louis Riel, c’est important aussi avec la communauté francophone. En tant que francophone, on respecte beaucoup Louis Riel et puis on est toujours connecté à la Nation métisse, notamment avec les voyageurs , explique Aline Halischak.

À noter que les cartels et les explications de l'exposition, rédigés en anglais, ne sont pas bilingues. Il est toutefois possible de solliciter plus spécifiquement Aline Halischak pour des informations en français. Selon elle, le choix de présenter les informations en anglais seulement a été motivé pour rejoindre la grande communauté .

Les activités prévues en lien avec l’exposition, comme des ateliers de broderie de perles et des échanges à la table, seront elles aussi offertes en anglais. Pour des ateliers en français, la commissaire de l’exposition, Cathy Mattes espère que l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba pourra animer prochainement quelques rencontres.