Quatre Marines morts dans le crash d’un avion militaire américain en Norvège

Les quatre victimes sont de nationalité américaine , a dit à l'Agence France-Presse AFP une porte-parole de la Défense norvégienne, Stine Barclay Gaasland.

Les forces armées américaines ont confirmé dans un communiqué qu'il s'agissait de quatre Marines appartenant au IIe Corps expéditionnaire des Marines.

Par principe, l'identité des militaires n'est pas divulguée avant un délai de 24 heures après que toutes les notifications aux proches ont été effectuées , ont-elles précisé.

Le premier ministre norvégien, Jonas Gahr Støre, a fait part sur Twitter de sa grande tristesse .

L'avion de modèle Osprey qui appartenait au Corps des Marines, avec à bord quatre membres d'équipage, a disparu des radars vendredi en fin de journée alors que la météo était difficile, avaient annoncé les services de secours locaux, précisant que le mauvais temps compliquait les recherches.

À 1 h 30 GMT (21 h 30 HAE), pendant la nuit, la police est arrivée dans la zone de l'accident , a écrit la Défense norvégienne dans un communiqué.

La zone, sujette aux glissements de terrain et aux avalanches, était samedi impraticable.

« Tout porte à croire que la situation [météorologique] s'améliorera demain et que nous pourrons envoyer des gens sur place. La chose la plus importante pour nous est de retrouver les personnes qui sont mortes et de faire de notre mieux pour trouver la cause de l'accident. »