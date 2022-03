Prêter une maison aux réfugiés ukrainiens

Un couple de Lévis souhaite faire œuvre utile. « On veut montrer que notre confort peut être partagé », explique André Fortin. Sa conjointe et lui veulent prêter une des maisons qu’ils possèdent à des Ukrainiens qui fuient l'invasion Russe.

Cette idée leur trotte dans la tête depuis un moment. On voyait les images à la télévision. On voulait trouver une façon d’aider , explique Julie Suzanne Doyon.

Actif dans le domaine de l'immobilier depuis plusieurs années, le couple est connu au sein de la communauté d'affaires de la Rive-Sud de Québec. Avec notre entreprise immobilière, on bénéficie de l’activité économique de Lévis. On voulait redonner en quelque sorte à la communauté , ajoute André Fortin.

Avec ce geste, le couple espère inciter d'autres québécois à emboîter le pas.

C'est pas tant pour parler de notre initiative personnelle qu'on fait ça , explique Mme Doyon. C'est plus pour dire : "hey! On est tous capables d'aider."

La spacieuse résidence est prête à accueillir des occupants. Photo : Radio-Canada

À proximité

La maison ancestrale que veut prêter le couple Doyon-Fortin se situe dans le même quartier que leur résidence permanente.

Elle est magnifique. Elle est complètement meublée. Il y a tout le nécessaire pour accueillir 8 ou 10 personnes. En fait, il ne manquera plus que l’épicerie et le tour est joué , précise Mme Doyon.

Ils ne savent pas encore si leur souhait deviendra réalité. Ils ont fait part de leur projet à la Ville de Lévis il y a deux semaines. On a offert notre aide à la municipalité et on sait que ça a été entendu. Aujourd’hui, on voulait en parler pour encourager d’autres personnes comme nous à apporter leur aide , souligne Julie Suzanne Doyon.

On est ouvert à accueillir ces gens durant plusieurs mois , poursuit André Fortin.

Voici la maison que le couple souhaite offrir à des Ukrainiens qui ont fui la guerre pour s'installer au Canada. Photo : Radio-Canada

Le couple rend également accessible un espace dans un immeuble vacant afin que des organismes d’aide puissent y entreposer des denrées non périssables, destinés aux Ukrainiens.

Prêts à accueillir

Au début du mois, le Centre multiethnique de Québec a précisé que 150 réfugiés ukrainiens pourraient arriver dans la capitale-nationale en raison du conflit.

Le logement fait partie des enjeux qui doivent être résolus. David Weiser, responsable des dossiers d'immigration à la Ville de Québec a indiqué que son équipe a déjà commencé à repérer des logis potentiels.

Québec fait partie des villes québécoises ciblées comme lieux de première installation des familles ukrainiennes.

Lévis n’en fait pas partie pour l'instant, mais la situation pourrait changer.

Guillaume Boivin, directeur général du centre pour les personnes immigrantes Le Tremplin de Lévis, mentionne avoir déjà dressé une liste des ressources qui sont disponibles sur le territoire.

Il confirme aussi qu’au moins deux personnes ont démontré leur intérêt à prêter une résidence, comme le couple Doyon-Fortin.

Les ressources sont prêtes et on sait que des logements d’urgence sont aussi disponibles, précise-t-il.

Guillaume Boivin rappelle que les Ukrainiens qui arriveront dans la région de Québec s’installeront ici parce qu’ils y connaissent déjà des gens.

Ce ne sera pas nécessairement de la réunification familiale au sens légal du terme, précise-t-il.

Avec les informations de Kassandra Nadeau-Lamarche et de Raphaël Beaumont-Drouin