Des sentiers de motoneige impraticables en raison du redoux

Avec la fonte de la neige, certains traçons pleins d'eau sont impraticables.

Les clubs motoneigistes de la région appellent d'ailleurs leurs membres à faire preuve de prudence.

À Malartic, le club local a fermé le sentier entre Malartic et Lac Mourier et celui qui relie Rivière-Héva et Preissac.

Le sentier 83 est toutefois ouvert, mais pourrait fermer prochainement.

À Rouyn-Noranda, les conditions de sentiers sont moyennes à cause de la chaleur indique le club local sur sa page Facebook.

Val-d'Or, le surfaçage est suspendu par endroits et ne se fera que si les conditions météo le permettent.

Nos sentiers sont encore bien, sont encore passables, mais on a ralenti le surfaçage depuis deux ou trois jours, on ne fait plus de surfaçage. On attend de voir la situation à partir de lundi, peut-être que les nuits vont rafraichir, si besoin on va faire du surfaçage, mais pour l'instant on n'en fait pas. Les motoneigistes peuvent circuler, mais il faut être prudent , insiste le président du Club Denis Lefebvre.

À Amos, le club local a fermé le sentier de la rivière Harricana parce qu’il est dangereux de circuler sur le plan d'eau.