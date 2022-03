Environ 90 sportifs et amateurs de plein air ont participé, samedi, aux épreuves de ski de fond et de vélo à pneus surdimensionnés proposées dans le cadre du 18 e Boréal Loppet de Forestville.

Un duathlon, qui mélange ski de fond et vélo, était aussi au programme, ainsi que de la course à pied sur neige. On s’en vient tranquillement vers un événement multisport , indique le cofondateur, Éric Maltais.

Les épreuves, qui se déroulent sur des distances variant entre 1,7 km et 48 km, sont organisées sur des pistes locales de motoneige et au club de ski de fond de Forestville.

Des participants de Montréal, de Québec, du Saguenay et de la Côte-Nord étaient d’ailleurs au rendez-vous.

C’est plus provincial comme événement. Certains disent régional, mais je dirais que chaque année, on a notre lot de participants de l’extérieur de la Côte-Nord , raconte M. Maltais.

Le Boréal Loppet de Forestville ne propose toutefois plus son épreuve phare du 100 km, qui attirait notamment des skieurs des États-Unis, en raison de problèmes de cohabitation avec des acteurs de l’industrie forestière.

Les parents de nos jeunes travaillent dans l’industrie forestière, donc on ne veut pas se mettre en porte-à-faux avec cette industrie qui est là depuis des décennies , précise le cofondateur.

Plusieurs facteurs en cause

Le nombre d’inscriptions confirmées pour l'édition 2022 est moins élevé qu’à l'habitude. Les organisateurs espéraient d'ailleurs accueillir entre 150 et 200 personnes samedi.

Selon Éric Maltais, cette situation est attribuable à plusieurs facteurs, notamment la pandémie, les températures très froides de janvier et les deux reports de l’événement causés par la situation sanitaire.

On voit beaucoup de gens ici localement qui attendent. On a des gens de régions éloignées qui étaient prêts à venir le 12 mars et qui ont décidé d’annuler, mais d’autres qui vont venir. On s’attendait à une baisse de fréquentation, qui est normale un peu , explique Éric Maltais.

Le Boréal Loppet s’est notamment donné pour mission d’aider la population à adopter de saines habitudes de vie, de favoriser la pratique sportive chez les jeunes et de contribuer au tourisme hivernal de la Haute-Côte-Nord.

Les profits générés par le Boréal Loppet sont redistribués sous forme de bourses offertes aux jeunes ou de dons faits à des équipes sportives.

Lors d'une bonne année, on peut dégager un profit de 3000 $ à 4000 $. [La majeure partie de l’argent est] versée aux jeunes, et on en garde pour préparer l’année suivante , résume M. Maltais.

Deux dollars par inscription seront par ailleurs remis à la Croix-Rouge pour venir en aide aux réfugiés ukrainiens. Les rubans des médailles remises à l'issue des compétitions ont été choisis aux couleurs de l'Ukraine.

Avec les informations de Xavier Lacroix et de Roxanne Langlois