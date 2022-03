Une autre médecin veut se faire élire sous les couleurs de Québec solidaire

La Dre Isabelle Leblanc exerce en médecine familiale à Montréal et était jusqu'à tout récemment présidente du regroupement Médecins québécois pour le régime public (MQRP).

Ce qui l'a poussée à se présenter, c'est l'intention du gouvernement Legault d'augmenter la participation du privé en santé.

« La volonté claire et avouée de la Coalition avenir Québec CAQ de privatiser encore plus notre système de santé m’a convaincue qu’il y avait urgence de défendre les services publics, et j’ai donc décidé de poser ma candidature. »