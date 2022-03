COVID-19: 18 décès au CHSLD Frederick-George-Heriot à Drummondville

On fait aussi de l’information en format collation.

Le premier cas d'infection au coronavirus y a été décelé à la mi-février. Depuis, 18 personnes âgées en sont décédées. Une trentaine d’employés ont également contracté la maladie.

Six unités sur huit sont désormais en éclosion. On y comptait 80 cas actifs auprès des résidents, samedi.

Depuis le début du mois de mars, une dizaine d’employés de la Croix-Rouge ont été dépêchés au CHSLD. Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec a demandé 13 employés supplémentaires.

Un appel a aussi été lancé aux travailleurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux CIUSSS , aux gestionnaires, aux travailleurs des cliniques de vaccination et de dépistage.