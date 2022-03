On fait aussi de l’information en format collation.

Pour l’occasion, cinq ambassadeurs de la langue de Molière seront admis à l'Ordre de la francophonie de Prescott et Russell.

Dr Paul Roumeliotis, un « allié de la francophonie »

Projeté au-devant de la scène durant la pandémie de COVID-19, le Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste et directeur général du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO), se verra remettre l’Ordre de la francophonie, à titre d'allié de la francophonie .

Au cours des deux dernières années, le Dr Paul Roumeliotis, aussi le président de l’Association des agences locales de santé publique (alPHa), s’est fait un point d’honneur de livrer les plus récentes informations relatives à la COVID-19, en anglais aussi bien qu’en français, lors de ses points de presse hebdomadaires.

médecin hygiéniste et directeur général du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO). Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Parmi ses réalisations moins connues, Dr Paul Roumeliotis a mis sur pied un studio et une équipe complète de production multimédia au sein du Bureau de santé de l'est de l'Ontario BSEO et des centaines de programmes éducatifs ont ainsi été produits dans les deux langues officielles, pour être partagés d’un bout à l’autre du Canada.

Ce dernier a aussi su persuader le gouvernement de l’Ontario de subventionner et d’appuyer la création d’une communauté de pratique de langue française en santé publique.

Depuis que j’ai commencé l’école de médecine, une chose que j’ai comprise, c’est que les services, surtout les services en santé, sont mieux livrés dans la langue de préférence du patient. C’est une chose qui va faciliter la guérison. [...] Si vous vous sentez mal et que vous ne comprenez pas ce que le médecin ou l’infirmière vous dit, surtout quand vous êtes vulnérable et malade, ça n’aide pas la guérison, ce n’est pas plus compliqué que ça , a déclaré le Dr Paul Roumeliotis, en entrevue à Radio-Canada, quelques heures avant la cérémonie.

« Quant à notre région, on a toujours été là pour vraiment établir une politique et maintenir la politique de livrer les services en français chez les francophones et en anglais chez les anglophones. » — Une citation de Dr Paul Roumeliotis, médecin hygiéniste et directeur général du Bureau de santé de l'est de l'Ontario (BSEO).

Jean-Jacques Legault reconnu pour son engagement

Originaire du village de Bourget, dans l’est ontarien, Jean-Jacques Legault obtient aussi une place au sein de l’Ordre de la francophonie - volet engagement, pour son œuvre dans le milieu de l’éducation et communautaire, notamment.

M. Legault a commencé sa carrière en tant qu’enseignant à l’école élémentaire de Rockland en 1970. Ses qualités en administration scolaire l’ont rapidement fait connaître et il a gravi les échelons jusqu’à devenir directeur général et secrétaire du Conseil scolaire de district catholique de l’est ontarien (CSDCEO) de 2001 à 2003 pour ensuite agir comme professeur invité à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa.

Jean-Jacques Legault a également été membre et fondateur de nombreuses organisations communautaires locales.

Louise et Gilles Myner reconnus pour leur bénévolat

Le comité du banquet de la francophonie de Prescott-Russell a choisi de décerner le Prix de l’Ordre de la Francophonie - catégorie Bénévoles, à Louise et Gilles Myner.

Louise Myner s’est impliquée au sein de nombreux organismes communautaires dont la pastorale de la paroisse à Saint-Eugène, le Cercle des fermières et la Coopérative artisanale de l’Est ontarien. Elle a également été membre de plusieurs conseils d’administration, dont celui de la Fédération des femmes canadiennes-françaises et celui de l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (ACFO).

La rockeuse Mélissa Ouimet rejoint aussi le club sélect des récipiendaires de l’Ordre de la francophonie de Prescott-Russell, volet arts et sports. L’auteure-compositrice et interprète franco-ontarienne a sorti un premier album en 2016. Mais plus récemment, elle a été une des figures de proue du mouvement de contestation face aux décisions du gouvernement Ford d’abolir le commissariat aux services en français et le projet d’Université franco-ontarienne, en 2018.

Mélissa Ouimet lors d'une manifestation contre les compressions du gouvernement Ford en Ontario (archives). Photo : YouTube/Mélissa Ouimet

Finalement, la Coopérative de la Fromagerie St-Albert se mérite l’Ordre de la francophonie - volet organisme communautaire pour son engagement, ses dons et sa contribution au développement de la communauté franco-ontarienne. Par ailleurs, en septembre 2019, la Fromagerie St-Albert a accueilli le 17e Monument de la francophonie dans le cadre de son 125e anniversaire de fondation.

La Fromagerie St-Albert, dans l'est ontarien Photo : Radio-Canada

Prix Jeunesse Thomas-Godefroy

Lors de chaque Banquet de la francophonie, la relève est aussi récompensée avec le prix Jeunesse Thomas-Godefroy décerné à de jeunes leaders qui se distinguent au sein de la communauté franco-ontarienne.

Cette année, Catherine Cadieux-Fredette, originaire de Plantagenet, récolte les honneurs dans la catégorie des 15 à 19 ans. L’ancienne élève de l’École secondaire catholique de Plantagenet a notamment été élue vice-présidente catholique au Conseil d’administration du Regroupement des élèves conseiller.ères francophones de l’Ontario (RECFO) lorsqu’elle était en 11e année.

Sabrina Tremblay, une enseignante passionnée d'improvisation et de théâtre, reçoit pour sa part le Prix Jeunesse Thomas-Godefroy - volet 20-35 ans. Mme Tremblay a entre autres mis sur pied des tournois d’improvisation d’envergure au sein de son école secondaire et fait la promotion de la culture francophone dans ses cours de musique et de théâtre.

Avec les informations de Catherine Morasse.