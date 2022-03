La Commission sur les caribous de passage en Abitibi-Témiscamingue à la fin du mois d’avril

La commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards sera de passage dans la région à la fin du mois d'avril.

Elle se rendra à La Sarre le 27 avril et à Val-d'Or le lendemain.

Avant même le début des consultations prévu le 12 avril, des groupes écologistes critiquent les scénarios qu'elle propose.

Pour le scénario plus favorable aux populations de caribous, Québec devrait investir des millions de dollars pour protéger l'espèce.

Le second propose l'abandon de trois hardes de la province, à Charlevoix, Val-d'Or et à Pipmuacan au Saguenay-Lac-Saint-Jean et sera sans impact sur l'industrie forestière.

Le président d'Action boréale Henri Jacob croit que le gouvernement cherche à justifier l'abandon des caribous à travers cette la commission.

Mais c'est eux [le gouvernement] les responsables de la situation, c'est assez aberrant qu'un gouvernement détruise une ressource animale et après ça il dit qu’il n’y en a pas assez pour les garder en vie, c'est un autre scandale , s'insurge Henri Jacob.

Et la commission part avec la prémisse qu’il ne faut pas perdre un seul sou qui se fait grâce à la forêt, ça veut dire qu'il n'y a aucune concession qui se fait pour la faune. Notre ministre [des Forêts de la Faune et des Parcs] n’arrête pas de se targuer de parler d’équilibre, mais c’est plus équilibré du côté économique que du côté de la conservation , ajoute le responsable.

Le ministre Pierre Dufour s'est défendu à plusieurs reprises de travailler uniquement pour l'industrie forestière.

Questionné à ce sujet cette semaine à l'émission Des matins en or, le ministre n'a pas nié que parfois, la protection de la faune rentrait en concurrence avec la récolte forestière. Je ne vous le cacherais pas, c'est bien sûr, donc c'est pour ça qu'il faut s'assurer de voir comment on fait les actions. Ce n'est pas pour rien si je fais un parallèle avec la Commission indépendante itinérante pour l'aspect du caribou, c'est justement dans cette optique-là de voir sur le terrain quels sont les impacts sur le milieu dépendamment des actions politiques qu'on va prendre , a-t-il nuancé.

Selon Pierre Dufour, l'économie n'est pas toujours avantagée et qu'il s'agissait plutôt de trouver un juste milieu .

La commission doit remettre ses recommandations au gouvernement d'ici la fin de l'été.