La famille de Taya Sinclair, retrouvée morte mardi, réclame justice

À la suite de la mort tragique de Taya Sinclair, sa famille réclame justice et la Nation métisse de la Saskatchewan demande plus d’appui pour les femmes autochtones.

La police de Saskatoon a rapporté la disparition de Taya Sinclair lundi. Son corps brûlé a été retrouvé le lendemain dans un banc de neige à Prince Albert, à environ 140 km au nord-est de la Ville des Vents.

Taya Sinclair, une Métisse de 24 ans, était la mère de deux enfants. Elle était si belle, a déclaré sa tante Donna Aubichon lors d’une conférence de presse, vendredi. Elle avait le plus beau des sourires, le plus fou des sens de l’humour, l’esprit le plus libre.

Elle avait une énergie, un cœur et une voix qui étaient précieux pour plusieurs personnes.

« Les chemins sur lesquels la vie nous entraîne peuvent varier, mais nous tenons à rappeler à tous que la vie de Taya comptait. » — Une citation de Donna Aubichon, tante de Taya Sinclair

Pour la ministre des femmes et de l'égalité des genres de la Nation métisse de la Saskatchewan, Loretta King, le fait qu’une jeune femme perde la vie dans des circonstances aussi tragiques est révélateur de problèmes persistants dans notre société .

Il y aura encore de ces incidents horribles jusqu’à ce que tombent les barrières empêchant la juste participation des femmes autochtones à tous les aspects de la société et de l’économie , a-t-elle déclaré, en demandant un meilleur soutien pour les femmes autochtones.

Des excuses de la police

Le Service de police de Prince Albert s’est par ailleurs excusé pour avoir rendu publics les détails de la mort de Taya Sinclair avant d’avoir prévenu les membres de sa famille.

La police indique que tous les détails de la mort de la jeune femme, qui a été victime d’un meurtre, n’ont pas été communiqués avec la famille avant d’être rendus publics.

Dans une déclaration écrite publiée vendredi matin, le Service de police a reconnu que son erreur a causé plus de douleur et plus de questions aux membres de la famille et c’est inacceptable .

La police de Prince Albert a réitéré son engagement à mener l’enquête sur la mort de la jeune femme et à mener les responsables devant la justice .

Nous nous engageons à maintenir la famille bien informée par nos enquêteurs et à les soutenir par le biais des services aux victimes, écrit la police dans sa déclaration.

La famille de Taya Sinclair prépare les funérailles de la jeune femme et demande aux personnes qui détiennent des informations sur son cas de contacter la police.

Avec les informations de Yasmina Ghania